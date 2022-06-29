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Çayırova Kitap Kahve Cıvıl Cıvıl…

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan ve her yaş grubuna hitap eden kitap kahve çocuklarla cıvıl cıvıl.

Çayırova Kitap Kahve Cıvıl Cıvıl…

29 Haziran 2022 Çarşamba 22:03

 

Tasarımı, konforu ve konsepti ile bir kütüphaneden daha fazlası olan Kitap Kahvede her yaş grubundan vatandaşlar kitap okuyor. 25 bin kitabın bulunduğu yeni nesil kütüphane, Çayırova halkına ferah ve huzurlu bir ortamda keyifle kitap okuyabileceği güzel bir imkan sunuyor.

İsteyen vatandaşların kitap okuduğu, öğrencilerin ders çalıştığı, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin araştırma yaptığı kitap kahvede vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

0-14 yaş grubu çocuklara da hizmet veren kitap kahve çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl.  Ergonomik mobilyalardan tasarlanan çocuk bölümünde yer alan masal salonu,  ilkokul ve ortaokul öğrenciler için hazırlanan kitap okuma, zekâ ve akıl oyunu salonu büyük ilgi görüyor.

Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden ilgi odağı ve kitapseverlerin gözdesi olan Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ilçenin kültürel hayatına  hareketlilik getirdi.



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