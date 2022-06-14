Çayırova’da Çocuk Oyunları Şenliği

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde salon parkuru, fasulye torbası atma ve halat çekme bölümleri yer aldı. Organizasyonun finaline Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şenliğinin kapanışında bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ,” Amacımız bu tarz etkinliklerle örfümüzü, adetlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmaktır. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp çocuklarımızı bu alanda yetiştirmek görevimiz ancak, çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmaması için gereken önlemleri de almalıyız. Bu ve buna benzer etkinlerimiz sürecek.'' dedi.









