KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Çocuk Oyunları Şenliği

Çayırova Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleşti. Çayırova Kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyon 1 hafta sürdü. 3500 çocuğun katıldığı şölen, büyük küçük herkesi eğlendirdi.

Çayırova'da Çocuk Oyunları Şenliği

14 Haziran 2022 Salı 14:38

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde salon parkuru, fasulye torbası atma ve halat çekme bölümleri yer aldı. Organizasyonun finaline Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu  ve vatandaşlar katıldı. 

Şenliğinin kapanışında bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ,” Amacımız bu tarz etkinliklerle örfümüzü, adetlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmaktır. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp çocuklarımızı bu alanda yetiştirmek görevimiz ancak, çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmaması için gereken önlemleri de almalıyız. Bu ve buna benzer etkinlerimiz sürecek.'' dedi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuzçayırovaçayırova Belediyesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türk Edebiyatının Üretken Kalemi: Peyami Safa Türk Edebiyatının Üretken Kalemi: Peyami Safa
Sahilde Oğuzhan Koç fırtınası! Şarkıları ile büyüledi Sahilde Oğuzhan Koç fırtınası! Şarkıları ile...
Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov
Büyükakın: KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu Büyükakın: KO-MEK artık gönüllüler hareketi...
Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber! Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber!
Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Türk Edebiyatının Üretken Kalemi: Peyami...
Usta yazar yaşamı boyunca "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Fatih Harbiye" ve "Cingöz Recai"nin de aralarında...

Haberi Oku