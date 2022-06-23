KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Kadın Tiyatro Okulu Açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği 2. dönem tiyatro okulu başlıyor. Oyuncu seçimleri 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Çayırova'da Kadın Tiyatro Okulu Açılıyor

23 Haziran 2022 Perşembe 20:52

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri hızla devam ediyor. Çayırova’yı kültür ve sanat kenti yapacak adımları bir bir atan Çayırova Belediyesi, ilçedeki yetenekleri keşfetmek ve sanat hayatına kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kadın ve Gençlik tiyatrosuyla Çayırova’nın sanat hayatına farklılık kazandıran Çayırova Belediyesi, kadınların sanat hayatında daha fazla yer almalarına imkân sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova’da ikinci dönem tiyatro okulu açılmasına karar verildi. 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelerin ardından tiyatro eğitimleri başlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda kurulan kadın tiyatro ekibinin yıl boyunca aldıkları eğitim sonrası sahnede gösterdikleri performans Çayırova’lı tiyatro severlerden tam not almıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTAHİR BÜYÜKAKINAN
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film Ve Animasyon Senaryo Yarışmalarına Başvurular Başladı İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film Ve Animasyon...
KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı
Eskihisar Belgesel Festivali , Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirisi Eskihisar Belgesel Festivali , Fotoğrafçılık Sanatının...
20 YILLIK RESİM TUTKUSUNU GÖLCÜK’TE SERGİYE DÖNÜŞTÜRDÜ 20 YILLIK RESİM TUTKUSUNU GÖLCÜK’TE SERGİYE...
Kültür Festivalinde Ender Balkır Konseri Kültür Festivalinde Ender Balkır Konseri
Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film Ve Animasyon...
Ensar Vakfı çatısı altındaki İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kısa Film...

Haberi Oku