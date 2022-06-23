Çayırova’da Kadın Tiyatro Okulu Açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri hızla devam ediyor. Çayırova’yı kültür ve sanat kenti yapacak adımları bir bir atan Çayırova Belediyesi, ilçedeki yetenekleri keşfetmek ve sanat hayatına kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kadın ve Gençlik tiyatrosuyla Çayırova’nın sanat hayatına farklılık kazandıran Çayırova Belediyesi, kadınların sanat hayatında daha fazla yer almalarına imkân sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova’da ikinci dönem tiyatro okulu açılmasına karar verildi. 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelerin ardından tiyatro eğitimleri başlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda kurulan kadın tiyatro ekibinin yıl boyunca aldıkları eğitim sonrası sahnede gösterdikleri performans Çayırova’lı tiyatro severlerden tam not almıştı.