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Çayırova’da kermes ve sergi

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Kermes ve Sergi’nin açılışı 2 Haziran Perşembe günü belediye otoparkında yapılacak.

Çayırova'da kermes ve sergi

02 Haziran 2022 Perşembe 09:22

 Çayırova Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan velilerin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru el işi ürünleri ikincisi düzenlenecek kermes ve yıl sonu sergisinde görücüye çıkacak. 2 Haziran Perşembe günü belediye otoparkında saat 12.00’de gerçekleşecek açılışla ziyarete açılacak kermes ve sergide kursiyerlerin yıl boyu özenle yaptıkları tel kırma, makrome, dikiş, brezilya nakışı, iğne oyası, örgü ve örgü bebek ürünleri sergilenecek. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olması beklenen kermeste  çocuklar için özel etkinlikler yapılacak. 



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