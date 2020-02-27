Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri

Her ay farklı etkinliklerle kültür sanat alanında örnek çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi, bu kez ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu’nu vatandaşlarla bir araya getiriyor. Çocuk tiyatroları, seminerler, konferans ve söyleşilerin yanında önemli isimleri konserlerle Çayırova’lıların dinleti ve izlenimine sunan belediye, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Ömer Karaoğlu konseriyle etkinliklerine devam ediyor.

Çocuklar tiyatro ile eğlenecek

Hafta sonu 2 farklı tiyatroyu çocuklarla buluşturacak olan Çayırova Belediyesi, 15 Şubat Cumartesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Prensin Sevgisi” adlı tiyatroyu 13.00 ve 15.00 saatlerinde 2 farklı seans olarak izlenime sunacak. 16 Şubat Pazar günü de “Kurşun Asker” adlı tiyatroyu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek.