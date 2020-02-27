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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri

Çayırova Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü Ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Çayırovalılarla buluşacak.

Çayırova'da Ömer Karaoğlu konseri

27 Şubat 2020 Perşembe 09:49

 Her ay farklı etkinliklerle kültür sanat alanında örnek çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi, bu kez ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu’nu vatandaşlarla bir araya getiriyor. Çocuk tiyatroları, seminerler, konferans ve söyleşilerin yanında önemli isimleri konserlerle Çayırova’lıların dinleti ve izlenimine sunan belediye, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Ömer Karaoğlu konseriyle etkinliklerine devam ediyor.

 

Çocuklar tiyatro ile eğlenecek

 

Hafta sonu 2 farklı tiyatroyu çocuklarla buluşturacak olan Çayırova Belediyesi, 15 Şubat Cumartesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Prensin Sevgisi” adlı tiyatroyu 13.00 ve 15.00 saatlerinde 2 farklı seans olarak izlenime sunacak. 16 Şubat Pazar günü de “Kurşun Asker” adlı tiyatroyu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek.

 

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