Çocuklar Tiyatro İle Eğlendi

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezinde ikişer seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için Kırmızı Başlıklı Kız ve Haylaz Mojo isimli çocuk tiyatroları sahnelendi. Ücretsiz etkinliği ilgiyle izleyen çocuklar, iki gün boyunca düzenlenen gösterilerde doyasıya eğlendi.







Tiyatro gösterilerini çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklara hitaben kısa bir konuşma yaparak, göreve geldikleri günden bu yana Dilovası’nın ve çocukların geleceğini düşünerek yatırım yaptıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim birinci önceliğimiz oldu. Geleceğimiz eğitimli çocuklarımızla aydınlanacak bunu biliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlar yaptık. Montosorri sınıfları, teknoloji sınıfları, spor salonları, kütüphaneler, kültür gezileri, sinema ve tiyatro gösterileri gibi birçok hizmeti geleceğimiz çocuklarımız için yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.