İzmit Çukurbağ rölyefleri Dünya Sanat Tarihi’nde Klasik Dönem Sanatı’ndan Ortaçağ Sanatına geçişteki dönüm noktasına işaret etmesi açısından son derece önemlidir. Kazılarda çıkartılan yaklaşık 2,60 metreyi bulan ve Anadolu topraklarında en devasa örneklerinden olan Yorgun Herakles (Herkül) heykeli müzenin giriş kısmında, 2007 yılından itibaren sergilenmekte. Ancak renkli rölyefler günümüze kadar depoda muhafaza edilmekteydi, Kocaeli Müze Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucu son yapılan değişikliklerle Çukurbağ rölyeflerinin önemli bir bölümü, 18 Mayıs Müzeler Günü’nden itibaren ziyarete açıldı.
Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu
1999 depremi sonrası İzmit Kent Merkezi Çukurbağ Mahallesi’nde hasar gören bir binanın altında ve çevresinde 2001 ve 2009 yılları arası Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı kurtarma kazılarında, Roma Dönemi kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
İzmit Çukurbağ rölyefleri Dünya Sanat Tarihi’nde Klasik Dönem Sanatı’ndan Ortaçağ Sanatına geçişteki dönüm noktasına işaret etmesi açısından son derece önemlidir. Kazılarda çıkartılan yaklaşık 2,60 metreyi bulan ve Anadolu topraklarında en devasa örneklerinden olan Yorgun Herakles (Herkül) heykeli müzenin giriş kısmında, 2007 yılından itibaren sergilenmekte. Ancak renkli rölyefler günümüze kadar depoda muhafaza edilmekteydi, Kocaeli Müze Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucu son yapılan değişikliklerle Çukurbağ rölyeflerinin önemli bir bölümü, 18 Mayıs Müzeler Günü’nden itibaren ziyarete açıldı.