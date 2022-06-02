Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu

1999 depremi sonrası İzmit Kent Merkezi Çukurbağ Mahallesi’nde hasar gören bir binanın altında ve çevresinde 2001 ve 2009 yılları arası Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı kurtarma kazılarında, Roma Dönemi kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.









Kazı ve Bilimsel çalışmalar sonucu Çukurbağ’da bulunan yapının, Nikomedia Roma imparatorluk başkenti iken, M.S. 3 yüzyıl sonlarında kent merkezinde inşa edilmiş bir imparatorluk sarayı kompleksinin parçası olduğu anlaşılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazılardan dev heykeller ve boyalı mermer kabartmalar (rölyefler) ve mimari öğeler ortaya çıkartılmıştı. Son yılların en çarpıcı arkeolojik buluntuları arasından yer alan bu buluntu grubu kayıp Roma Başkenti Nikomedia’ya dair bulunmuş en büyük arkeolojik veri grubu döneme ait tek saray kompleksidir. Ayrıca rölyefleri, Roma sanatında şimdiye kadar bulunan renkleri en iyi korunmuş örneklerdir.

MÜZELER GÜNÜ’NDE ZİYARETE AÇILDI