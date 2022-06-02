KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu

1999 depremi sonrası İzmit Kent Merkezi Çukurbağ Mahallesi’nde hasar gören bir binanın altında ve çevresinde 2001 ve 2009 yılları arası Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı kurtarma kazılarında, Roma Dönemi kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Çukurbağ Rölyefleri İlk Kez Ziyaretçiyle Buluştu

02 Haziran 2022 Perşembe 09:40

 Kazı ve Bilimsel çalışmalar sonucu Çukurbağ’da bulunan yapının, Nikomedia Roma imparatorluk başkenti iken, M.S. 3 yüzyıl sonlarında kent merkezinde inşa edilmiş bir imparatorluk sarayı kompleksinin parçası olduğu anlaşılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazılardan dev heykeller ve boyalı mermer kabartmalar (rölyefler) ve mimari öğeler ortaya çıkartılmıştı. Son yılların en çarpıcı arkeolojik buluntuları arasından yer alan bu buluntu grubu kayıp Roma Başkenti Nikomedia’ya dair bulunmuş en büyük arkeolojik veri grubu döneme ait tek saray kompleksidir. Ayrıca rölyefleri, Roma sanatında şimdiye kadar bulunan renkleri en iyi korunmuş örneklerdir. 
MÜZELER GÜNÜ’NDE ZİYARETE AÇILDI

İzmit Çukurbağ rölyefleri Dünya Sanat Tarihi’nde Klasik Dönem Sanatı’ndan Ortaçağ Sanatına geçişteki dönüm noktasına işaret etmesi açısından son derece önemlidir. Kazılarda çıkartılan yaklaşık 2,60 metreyi bulan ve Anadolu topraklarında en devasa örneklerinden olan Yorgun Herakles (Herkül) heykeli müzenin giriş kısmında, 2007 yılından itibaren sergilenmekte. Ancak renkli rölyefler günümüze kadar depoda muhafaza edilmekteydi, Kocaeli Müze Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucu son yapılan değişikliklerle Çukurbağ rölyeflerinin önemli bir bölümü, 18 Mayıs Müzeler Günü’nden itibaren ziyarete açıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber! Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber!
Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti’ne büyük ilgi Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti’ne büyük...
Çayırova’da kermes ve sergi Çayırova’da kermes ve sergi
KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli...
Büyükşehir Oda Orkestrası’nda ilk konser heyecanı Büyükşehir Oda Orkestrası’nda ilk konser heyecanı
KOCAELİ MÜZESİ’NDE DOLU DOLU BİR HAFTA KOCAELİ MÜZESİ’NDE DOLU DOLU BİR HAFTA
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli...
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin (Prestij Müze) restorasyon...

Haberi Oku