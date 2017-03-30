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Darıcalı Nusret Yabancı Dizide Oynadı

Nusret Gökçe Narcos'ta oyuncu oldu

Darıcalı Nusret Yabancı Dizide Oynadı

30 Mart 2017 Perşembe 14:58

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, fenomen dizi 'Narcos'ta konuk oyuncu olarak rol aldı. Sürpriz, Nusret Gökçe’nin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.



KONUK OYUNCU

 Kolombiya’da bir filmde rol alacağı konuşulan Nusret Gökçe, geçen hafta başkent Bogota’ya gitti ve orada dünyanın en çok konuşulan dizilerinden “Narcos” için kamera karşısına geçti. Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide kendisine hiç de uzak olmayan bir rolü canlandırdı.

ET SERVİSİ YAPTI

Gökçe, çekimlerde dizinin önemli karakterlerine bir restoranda et servisi yaptı. Çekim arasında da başrol oyuncusu Pedro Pascal’la fotoğraf çektirdi. “Narcos”un ilk iki sezonu Pablo Escobar’ın hayatını anlatıyordu. Medellin Karteli’ne odaklanan üçüncü sezon ise ağustos ya da eylül ayında başlayacak.

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