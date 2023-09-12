Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (11 - 17 Eylül)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 11 - 17 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 11 - 17 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
11 Eylül Pazartesi günü - Somali 4
12 Eylül Salı günü - Umman
13 Eylül Çarşamba günü - Burkina Faso
14 Eylül Perşembe günü - Tunus 1
15 Eylül Cuma günü - Tunus 2
16 Eylül Cumartesi günü - Kamerun
17 Eylül Pazar günü - Afrika - Çad