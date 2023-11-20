KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (20-26 Kasım)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 20-26 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (20-26 Kasım)

20 Kasım 2023 Pazartesi 10:00

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 20-26 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

20 Kasım Pazartesi günü - Bosna

21 Kasım Salı günü - Vatan Ahıska

22 Kasım Çarşamba günü - Bir Tarih Akar Tunadan 1

23 Kasım Perşembe günü - Bir Tarih Akar Tunadan 2

24 Kasım Cuma günü - Malazgirtten Viyanaya

25 Kasım Cumartesi günü - Plevne

26 Kasım Pazar günü - Sarayovadan Mostara
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