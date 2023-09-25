Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (25 Eylül-01 Ekim)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 24 Eylül - 01 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 25 Eylül - 01 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
25 Eylül Pazartesi günü - İran 1
26 Eylül Salı günü - İran 2
27 Eylül Çarşamba günü - İran 3
28 Eylül Perşembe günü - İran 4
29 Eylül Cuma günü - Pakistan 1
30 Eylül Cumartesi günü - Pakistan 2
01 Ekim Pazar günü - Afganistan 1