DİL VE EDEBİYAT’IN 148’İNCİ SAYISI ÇIKTI

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Nisan 2021 sayısı çıktı. Üzeyir İlbak, “Zaman, Tarih ve Çağ: Çeşitlemeler” başlıklı giriş yazısında, Anadolu’nun kültürel mirasının ana unsurlarına değinerek Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşırken bu unsurların farkına vararak anlamlandırma ihtiyacına işaret ediyor. “Reddi miras bu coğrafyada çatışma, huzursuzluk ve vekalet savaşlarının ateşleyicisidir. Yetişen yeni nesil Malazgirt, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Direnişi ile Büyük Taarruz arasında tercihe zorlanan bir noktada olmamalıdır artık” diyen İlbak, okuyucuları ayrışmayı değil, bütünleşmeyi tetikleyecek noktaların keşfine davet ediyor.

Dil ve Edebiyat dergisinin Nisan 2021 sayısında bir araya gelen metinler, şu şekilde sıralandı:

Aykut Nasip Kelebek, “Ölülerle Dirilerin Savaşı (Şiir)”; Zafer Acar, “Kısa Türk Edebiyatı Tarihi (Şiir)”; Nurettin Durman, “Ses ki Derin Bir Uykunun Uyutulduğu Uyanış Halidir (Şiir)”; İsmail Aykanat, “Yine de (Şiir)”; Yasin Ertaş, “İstanbul Metrosundan Bir Kare (Şiir); Elif Aksu, “Melankoli ve Aşk (Şiir)”; Furkan Eren Ekici, “Göçebeliğin Vagonları (Şiir)”; Ekrem Sakar, “Yeteneğin Türkçesi ve Türkçenin Yeteneği”; Mehmet Baş, “Kültürel İktidar Üzerine”; Lütfi Bergen, Dekart’a (Descartes) Karşı La Fonten (La Fontaine) Kartezyen Hayvandan Düşünen Hayvana”; Çeviri: Nimet Yıldırdım, “Neynâme/Mesnevî’nin 18 Beyti -I-“; Ahmet Feyzi, “Anadolu Türkülerinde Değişim”; Ahmet Yılmaz, “Yolcunun El Kitabı”; Üzeyir İlbak, “Gravür ve Fotoğrafın Buluştuğu Bir Eser: Hafıza, Fotoğraf ve Gravür”; Elif Sönmezışık, “Yamalı Redifler -II-: Garplı Hayat Yansımalarında Aslî Bağlarından Kopan Kadınlar”; Tuğba Coşkuner, “Hayaletleriyle Dolaşan Kadın”; Musa Yaşaroğlu, “Bu ‘Şiir’ Burada Bitmesin”; Cemre Çise Kadıoğlu, “Bir Yetişkinle Bir Çocuğun Gözünden: ‘MOMO’”; Beste Bekir, “Anadolu: Mitolojinin Yurdu”; Muhammed Emin Kaptan, “Homeros’tan Heraklitos’a Şiir ve Felsefe İlişkisi Bağlamında İbrahim Şinasi”; Kübra Güler Özçelik, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Edebiyat Üzerine Makaleler’ Kitabında Romana Dair Düşünceleri”; İlhan Kurt, “Ziya Osman Saba Şiirinde Cahit Sıtkı Tarancı Etkisine Bir Şairin Bakışı”; Serpil Tuncer, “Hayal Kırıklıkları (Hikâye)”; Eda Tosun, “Eskiler Alırım Eskiciiii! (Hikâye)”; Gülçin Granit, “Tanrı’nın Gözleri (Hikâye)”; Nilgün Akad, “Eski Ceviz Çıkmazı (Hikâye)”; Hatice Tekin, “Soğuk Yanığı (Hikâye)”; Hüseyin Emin Öztürk, “Mevlâ’nın En Güzel İsimleri -II- (Şiir)”.





Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi

TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ

Feshane Cad. No:3 Eyüpsultan/İstanbul

Tel:

Fax: