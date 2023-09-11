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Dilovası'nda bağlama kursları başlıyor

Dilovası Belediyesi'nin "ücretsiz müzik eğitimleri", bağlama kursları ile yeni döneme başlıyor.

Dilovası'nda bağlama kursları başlıyor

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:57

Dilovası Belediyesi’nce gerçekleştirilen enstrüman kurslarına 7’den 77’ye her yaş grubundan vatandaşlar ilgi gösteriyor. Yeni dönemin ilk kursu olan ücretsiz bağlama kursları kayıtları başladı. Kayıtları başlayan bağlama kurslarına katılacak 10 yaş ve üzeri vatandaşlara, eğitimler profesyonel müzik eğitmenleri tarafından verilecek. 3 ayrı branşta 110 öğrencinin eğitim aldığı müzik kurslarında yeni dönem bağlama kursları ekim ayının ilk haftası yeniden start alacak. Ücretsiz bağlama kursuna katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını 1 Ekim’e kadar Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne ve Tavşancıl Ömer Halisdemir Yüzme Havuzu tesisine giderek yaptırabilecekler.

Halk müziğinin yaygınlaştırılarak, kültürümüzün genç kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Belediyemizce yürütülen çeşitli enstrüman kurslarını yeni dönemde de başlatıyoruz. Türk Halk Müziği kültürümüze ve milli çalgılarımızdan olan bağlama kursuna vatandaşlarımızın yoğun talebi devam ediyor. Bağlama bizim kültürümüzün medeniyetimizin vazgeçilmez bir enstrümanı. Sazımızı, kültürümüzü genç kuşaklara ve bu kültürü öğrenmek isteyen halkımıza aktarabilme heyecanı içerisindeyiz. Hemşerilerimizin bağlama öğrenmelerine vesile olmaktan mutluyuz" dedi.



İHA
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