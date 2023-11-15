Dr. Okuroğlu’nun “Neo liberalizm Küreselleşme, Dünya Sistemi” isimli kitabı okuyucularıyla buluştu









Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Okuroğlu’nun editörlüğünü yaptığı ve içerik olarak yarısını hazırladığı diğer yarısını da alanında uzman akademisyenlerin içerik sunduğu “Neo Liberalizim Küreselleşme, Dünya Sistemi: Medya Üzerinden Hegemonya ve Türkiye’de Söylemin Tarihi” isimli kitabı okuyucularıyla buluştu. Çalışmanın bilim ve hakem kurulunu ise Prof. Dr. Mustafa Okuroğlu, Prof. Dr. Hazım Nüvit Oktay, Prof. Dr. İncilay Cangöz, Prof. Dr. Emel Baştürk, Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Selma Akgül, Doç. Dr. İhsan Karlı, Doç. Dr. Enes Bal üstlenmiş durumda. Gece Kitaplığı tarafından yayın kurulu başkanlaığını Prof. Dr. Necdet Ekinci’nin yaptığı eserde “neo liberalizmin” kavramsal tanımlamasının yanısıra tarihteki doğuşu, küresel konuma gelişi ve ülkemizin bu akımla tanışması akabinde medya sektörünü nasıl etkilediği ve günümüzdeki tesirleri ele alınmış durumda. Çalışmada Prof. Dr. Erdal Dağtaş, Dr. Öğretim Görevlisi Fırat Ata, Korhan Atik, Turancan Şirvanlı, gibi isimler de makaleleriyle çalışmaya katkı sunmuşlardır.

“NEO LİBERALİZİM KÜRESELLEŞME, DÜNYA SİSTEMİ: MEDYA ÜZERİNDEN HEGEMONYA VE TÜRKİYE’DE SÖYLEMİN TARİHİ” HAKKINDA

“Türkiye’de asıl sorun kriz ya da sistemden hoşnutsuzluk değildir. 40 yıldır uygulanan ve ülkeyi krize sürükleyen politikalara karşı alternatif sunulmuyor oluşu, umutsuzluk doğurmakta; toplumsal buhranı derinleştirmektedir. Muhalefetin dahi mevcut yönelim dışında politika önermemesi, krizi anlamak istemeyen tavrın göstergesidir. Bu durum, hegemonyanın tipik görünümüdür. Medya ise, topluma yol gösterecek bilgi ve yorum üretmekten uzak, hegemonyanın parçasıdır.

Neoliberal doktrinin geçmişi yüz yıldan uzundur. Ancak Batı hegemonyası son kırk yılda, neoliberalizm ve küreselleşme üzerinden dayatılmaktadır. Bunun bilinmesi, krizi anlamak için gereklidir. - Türkiye ve siyaseti, neoliberalizm ya da mevcut küreselleşme yanlış uygulandığı için bu durumda değildir. Aksine, dünyada ve Türkiye’de neoliberal-küreselci politikalar ‘kendi adına’ doğru uygulanmış, amacına ulaşmış ve başarılı olmuştur. Bu durumda başka türlüsü olamayacağı için, Türkiye’de ekonomi sürekli kriz haline girmiş ve toplum, çözülme noktasına gelmiştir. Mevcut söylemlerin ve politik yönelimin revize edilemeyeceği, tümüyle terk edilmesi gerektiği yüksek sesle ifade edilmelidir.

Bu kitap iletişim, uluslararası ilişkiler, siyaset ve ekonomi alanındaki akademisyen ve öğrenciler kadar; toplumsal sorunlara ilgi duyan tüm okuyuculara hitap etmektedir. Elbet, kamusal ve siyasal alanlardaki felç hali tüm sosyal bilimlerin konusudur. Kitapta tarım, hatalı sanayileşme-sanayisizleşme, dış ticaret, vergi, sermaye rejimleri, kültür, aydınlar ve medya gibi krizin farklı boyutlarına değinilmiştir. Böylece, dünyada ve Türkiye’de Avrupa-ABD hegemonyasını, neoliberal politikaları ve medyanın rolünü anlatmaya çalıştık. Planlı kalkınma karşıtlığı ve vergi politikası konulu tarihsel örneklerin düşünce yaşamına katkı sağlamasını umuyoruz. Bu eksende söylem-tarihsel çözümleme yönteminin güncel örneklere dayalı bir uygulaması da sunulmuş, yöntemin Türkiye'de daha fazla bilinirlik kazanması amaçlanmıştır. Ayrıca, medyanın neoliberal dönüşümüne ilişkin eleştirel ekonomi politik çözümlemelerin okuyucu için başvuru kaynağı olması hedeflenmiştir.” (ÜMİT ÜLKER)