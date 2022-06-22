Eskihisar Belgesel Festivali , Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirisi

Konseyi sonuç bildirisi ile kültür müdürlüğünün denizlerle ilgili fotoğraf yarışması ve İktav vakfı olarak ilk kez düzenlediğimiz Eskihisar Belgesel Festivali ile ilgili bilgilere yer vermek istiyorum

Yarım asra yaklaşan gazetecilik hayatımda yaşadığım hatıraları düşündüğümde fotoğrafçılık sanatının ne kadar önemli olduğunu gördüm.

www.iktav.com İlim kültür tarih araştırmaları merkezikütüphanemizde dünyanın bir çok ülkesinde gazeteci ve belgeselci olarak çektiğim on binlerce fotoğraf arşivini tasnif etmeye çalışıyorum .

Yakın bir zamanda bu fotoğrafları fotoğrafların dilinden ve konuşan fotoğraflar olarak kamuoyu İle paylaşmak istiyorum .

Fotoğrafçılığın yanında resim sanatı çok önemli yer tutmakta dünyaca tanınan mezarı ve Müzesi Gebzede olan Ressam Osman Hamdinin çizdiği resimler bugün bile büyük ilgi görmektedir. Eskihisar ve Osman Hamdi nin müzesinin Gebze de olduğu hala birçok kişi tarafından bilinmemekte.