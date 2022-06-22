Eskihisar Belgesel Festivali , Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirisi

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:37
Gazetecilik mesleğinde fotoğraf sanatı çok önemlidir. Bugün yazımda Düzce’de toplanan TGF başkanlar
Konseyi sonuç bildirisi ile kültür müdürlüğünün denizlerle ilgili fotoğraf yarışması ve İktav vakfı olarak ilk kez düzenlediğimiz Eskihisar Belgesel Festivali ile ilgili bilgilere yer vermek istiyorum
Yarım asra yaklaşan gazetecilik hayatımda yaşadığım hatıraları düşündüğümde fotoğrafçılık sanatının ne kadar önemli olduğunu gördüm.
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com
kütüphanemizde dünyanın bir çok ülkesinde gazeteci ve belgeselci olarak çektiğim on binlerce fotoğraf arşivini tasnif etmeye çalışıyorum .
Yakın bir zamanda bu fotoğrafları fotoğrafların dilinden ve konuşan fotoğraflar olarak kamuoyu İle paylaşmak istiyorum .
Fotoğrafçılığın yanında resim sanatı çok önemli yer tutmakta dünyaca tanınan mezarı ve Müzesi Gebzede olan Ressam Osman Hamdinin çizdiği resimler bugün bile büyük ilgi görmektedir. Eskihisar ve Osman Hamdi nin müzesinin Gebze de olduğu hala birçok kişi tarafından bilinmemekte.
Osman Hamdi ve Eskihisarı tanıtmak İçin İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı olarak ilk kez düzenlediğimiz Kocaeli Gebze Eskihisar Belgesel Festivali ve yarışmamız büyük ilgi gördü.
Yarışmaya çok sayıda eser katıldı. Ödülleri bu yıl Eskihisar da sahiplerine vereceğiz .
Bölgemizin tanınmasına büyük katkısı olacak Fotoğraf Yarışmalarına da çok önem veriyorum. Kocaeli kültür müdürlüğünün fotoğraf yarışması İle ilgili yaptığı basın açıklaması İle TGF nin Başkanlar konseyi sonuç Bildirisi ile ilgili hazırladığım geniş çaplı makaleyi yarın sizlerle Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com
da belgeselcinin not defteri köşesinde sizlerle paylaşacağım.
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