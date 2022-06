Evlilikte Olduğu Gibi Eğitimdede Hiç Ayrılmadılar

Kurulduğu günden itibaren birçok vatandaşın hayatına dokunarak gelişimine ve eğitimine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yediden yetmiş yediye tüm kursiyerlere kapılarını açarak eğitim vermeye devam ediyor. Halk Üniversitesi olmanın gururunu yaşayan KO-MEK, kursiyerlerin aidiyet duygusu ve bağlılığı ile oldukça verimli eğitimler gerçekleştirerek birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.





EVDE DE EĞİTİMDE DE BİRBİRLERİNE DESTEK

359 farklı branşın bulunduğu KO-MEK aynı zamanda yaz kursları ve hafta sonları düzenlediği el sanatları ve zeka gelişim eğitimleri ile de çocuklara eğitim veriyor. El sanatları branşlarının daha yoğun olması dolayısıyla bayan oranı fazla olan KO-MEK’te artık eşler birbirini yalnız bırakmıyor. Yenikent KO-MEK Deri Ürünleri yapımı kursuna katılan Muazzez Özmen ve Dursune Şen kurs sonrasında evde derilerin işlenmesi için yardım eden eşlerini de ikna ederek birlikte eğitim almaya başladı. Lütfü ve Muazzez Özmen ile Mustafa ve Dursune Şen çifti evliliklerinde olduğu gibi yeni eğitim hayatlarında da birbirlerinden ayrılmayarak genç kursiyerlere örnek oldu.





HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORLAR

Deri ürünleri yapımı kursuna katılan çiftler evde olduğu gibi kurs hayatında da birbirlerine destek olarak en güzel ürünleri yapmaya çalışıyor. Deri işlemenin zorluğunu erkeklerin üstlendiği bayanların ise süsleme ve şekil verme işleri ile ilgilendiği kursta kursiyerler paylaşmanın ve birlikte bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.





HASTA OLSAK BİLE KO-MEK BİZE İYİ GELİYOR

78 yaşındaki Muazzez Özmen, “Biz 56 senedir bir hayatı paylaşıyoruz. Artık emekli olduk evde oturup boş vakit geçirmektense KO-MEK’e gelerek bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 76 yaşındaki emekli öğretmen Lütfü Özmen ise “Eşlerimizin istemesi üzerine buraya geldik. Burada yaptığımız ürünleri, daha çok eşe dosta hediye ediyoruz. KO-MEK olunca rahatsızlığımızı unutuyoruz akşamdan hasta olsak bile sabah KO-MEK eğitimi olunca hemen hazırlanıp buraya geliyoruz. Ben evde oturan erkeklerin de buraya gelen eşleriyle birlikte gelmelerini tavsiye ediyorum birlikte gelin hayatı kaçırmayın” diyerek herkese teşekkür etti.





HALEN İŞE YARIYOR OLMAK VE BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL

Yürümekte zorluk çeken ama KO-MEK’e gelmek için her türlü fedakârlığa razıyım diyen Dursune Şen ise eşi Mustafa Şen ile birlikte deri kursuna geliyor. Dursune hanım, “Nostaljiye ilgim vardı o yüzden deri yapımı kursuna gelmek istedim ama deri işlemek biraz zor olduğu için eşim Mustafa beyle birlikte gelmek istedim o da sağ olsun beni kırmayarak bir ömür olduğu gibi burada da yalnız bırakmadı” diyor. “Eşimle birlikte her zorlukta her şartta olduğu gibi burada da birlikte olmak için eşimin isteği doğrultusunda deri yapımı kursuna katıldım’’ diyen ve KO-MEK’in yaşlılar için bir beyin jimnastiği olduğunu ifade eden Mustafa bey, “Eşim söz konusu KO-MEK olunca hangi kursa gelmek isterse oraya getiririm yeter ki gelsin burada bir şeyler üretsin. Burası özellikle bizim gibi yaşlıların halen bir şeyler üretebildiğini gösterdiği önemli bir halk üniversitesi. Burada yaptığımız çantaları, cüzdanları eşimize dostumuza hediye olarak veriyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi hediye ederek kullanıldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz de emeğimizin karışığını başkasının gönüllerini kazanarak alıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler organik ve daha kullanışlı” sözleriyle KO-MEK’e teşekkür etti.





TÜM ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞIYORUZ

‘‘Deri işine ilk defa geldiğim için biraz yadırgamıştım ama burada bayanlar bize çok yardımcı oldu’’ diyen Mustafa Şen, “KO-MEK’i tanıdığım için çok memnunum. Burada deri çanta ve cüzdan yapımına dair her şeyi öğrendik. Emek verdiğiniz şey kendiniz için daha güzel oluyor. Deri işlemek zor ama eşim Dursune hanım ile birlikte tüm zorlukları aşarak üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.





ONLİNE BAŞVURU İÇİN

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.