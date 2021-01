Gagauzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah ile Söyleşi Yaptık

Sakarya’nın tarım, sanayi, turizm, fiziki ve coğrafi konumuna ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Sakarya’mız 72 milletten insanın bir arada yaşadığı çok kültürlü bir şehir. Geniş gönül coğrafyamız için hem batıda hem de doğuda köprü vazifesi gören bir altyapıya sahip. Bu bilinçle Sakarya’da bütün Türk boylarının dönemsel olarak yer alacağı bir kültür köyü inşa edeceğiz. Köyde her aile bahçe içinde geniş bir eve sahip olacak. Köyün meydanına da bir pazar kurularak her türlü kültür alışverişi bu pazarda gerçekleştirilebilecek. Şehrimiz kültürel zenginliği yanı sıra iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliliğiyle, gelişen sanayi ve turizm olanaklarımız mevcut. Yeşili ve mavisi, denizi, gölü, longozu, kaplıcaları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birisi. Bu nedenle 2012 yılından beri uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkentine 2021 yılı için adayız. Sakarya’nın kozmopolit yapısı bizi Türk Dünyası Kültür Başkentine en uygun aday konumuna getiriyor” dedi.

Gagavuzya Türkiye’nin yanında