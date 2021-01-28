Gagauzya Cumhurbaşkanı İrina Vlah ile Söyleşi Yaptık





Sakarya Türk Dünyası Kültür Başkenti Olmaya Aday

Moldova’ya bağlı Gagavuz yeri Başkanı İrina Vlah, Sakarya’ya geldi. Başkan Vlah, Sakarya Büyükşehir ziyaretinin yanı sıra çeşitli programlara katıldı Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv olarak Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina hanım başta olmak üzere birçok yetkili ile belgesel söyleşi yaptık. Gagavuzya Dışişleri Bakanı Türk yatırımcıları Gagavuzya’ya yatırım yapmaya davet etti. Sapanca Belediyesi ile Gagavuzya’nın en önemli ilçesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmasına şahitlik ettik. Deneyimli gazeteci Şaban Mergül’ün görüntü yönetmenliğinde çektiğimiz belgesel söyleşiler önümüzdeki günlerde birçok tv kanalında yayınlanacak . Gagavuzya Dışişleri Bakanı, Gagavuzya Devlet televizyonu ile işbirliği ve ortak program yapmamız için öneride bulundu.

Gagavuzya Belgeseli Çektik Devri Alem belgesel tv programı olarak geçtiğimiz yıl Koşukavak Turizm firmasının daveti üzerine karayolu ile Gagauzya’ya gidip belgesel çekimleri yapmıştık. Çektiğimiz belgesel bir çok tv kanalında yayınlanıyor. Gagavuzya belgeselimizin linkini sizlerle paylaşıyoruz. https://m.youtube.com/watch?v=_pNUynM-Gvs

Osmaneli Döneminde Moldova ve Gagavuzya

Osmanlı döneminde çok önemli bölge olan bugünkü Moldova ve Gagavuzya ile ilgili www.gebzegazetesi.com ’da yer alan yazımı sizlerle paylaşıyorum. http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3565&t=makale

Sakarya ile Gagavuzya Arasında Kardeşlik köprüsü

Moldova’ya bağlı özerk Gagavuz Yeri Başkanı İrina Vlah, çeşitli programlara katılmak üzere Sakarya’ya geldi. İlk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Vlah, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin (SYKD) Erenler’deki kıl çadırda düzenlediği Türk Dünyasında Müşterek Tarih Bilinci Konferansı’na katıldı. Başkan Vlah’a bu programda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de eşlik etti.

Sakarya Büyükşehir`e Anlamlı Ziyaret Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gagavuz Yeni Cumhurbaşkanı İrina Vlah’ı konuk etti. Gerçekleştirilen buluşmada Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, Gagavuzya Dışişleri Bakanı Vitaliy Vlah, Yatırım Bakanı İvan İvançev, Kazayak Belediye Başkanı Anatoly Uzun, Moldova Milletvekili İvanna Köksal, Moldova Derneği Başkanı Rafet Köksal, Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Büyükşehir ve Saski bürokratları ile basın mensupları yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı İrina Vlah’a Sakarya’nın tarım, sanayi, turizm, fiziki ve coğrafi konumuna ilişkin bilgiler paylaşırken; bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sakarya’dan Gagavuzya’ya Kardeş eli Nazik ziyaretleri dolayısıyla Gagavuz Özerk Yeri Cumhurbaşkanı İrina Vlah’a ve Gagavuzya heyetine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Türk dünyası, köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahiptir. Bu miras, binlerce yıldır hala bizlerin birbirini kardeş gibi görmesini sağlayan en önemli unsur. Atalarımızın mirası ortak tarihimizi geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürebilmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ortak arzumuz birlik ve beraberliğimizin gelecekte de devam etmesi, karşılıklı işbirliğinin daha da gelişmesidir. Dil birliğimiz, tarih birliğimiz yani ortak geçmişimiz, değerlerimiz ve ortak bir geleceğe yönelik inancımız bizlere gelecek için güzel bir fırsat sunuyor. Gönül birliğimiz birlikte hareket etme aşkını bizlere veriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Sakarya 2021 TD Kültür Başkenti Adayı

Sakarya’nın tarım, sanayi, turizm, fiziki ve coğrafi konumuna ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Sakarya’mız 72 milletten insanın bir arada yaşadığı çok kültürlü bir şehir. Geniş gönül coğrafyamız için hem batıda hem de doğuda köprü vazifesi gören bir altyapıya sahip. Bu bilinçle Sakarya’da bütün Türk boylarının dönemsel olarak yer alacağı bir kültür köyü inşa edeceğiz. Köyde her aile bahçe içinde geniş bir eve sahip olacak. Köyün meydanına da bir pazar kurularak her türlü kültür alışverişi bu pazarda gerçekleştirilebilecek. Şehrimiz kültürel zenginliği yanı sıra iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliliğiyle, gelişen sanayi ve turizm olanaklarımız mevcut. Yeşili ve mavisi, denizi, gölü, longozu, kaplıcaları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birisi. Bu nedenle 2012 yılından beri uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkentine 2021 yılı için adayız. Sakarya’nın kozmopolit yapısı bizi Türk Dünyası Kültür Başkentine en uygun aday konumuna getiriyor” dedi.

Gagavuzya Türkiye’nin yanında Sıcak karşılama için Başkan Yüce’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Gagavuz Yeri Cumhurbaşkanı İrina Vlah, “Dilimiz bir, tarihimiz bir ve geçmişimiz birdir bizim. Ne kadar uzak yerde olsak da bir o kadar yakınız. Biz Türkiye’nin desteğini her zaman arkamızda hissettik. 25 yıl önce kurulan Gagavuzya’mızın çok önemli sorunlarına yardım elini Türkiye uzattı. Bu nedenle Gagavuzlar Türkleri seviyor. Bu sebeple Avrupa’da yaşasak bile biz her zaman Türkiye’nin yanındayız. Türkiye ile ilgili her şeyi takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığınız doğal afete bizlerde çok üzüldük. Bizler her zaman yanındayız. İnşallah bu zor günleri beraber atlatacağız” dedi.