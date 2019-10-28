GEBZE YÖRÜKLER DERNEĞİ KONGRE YAPTI

Osmanlı Devletiyle birlikte Söğüt’ten yanan o büyük adalet ateşi dünyaya medeniyet timsali olmuştur.
Bir ulu çınarın başlangıçı olan Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi’yi, Şeyh Edebâli’yi, Osman Gazi ve diğer gazileri, alperenleri saygıyla ve hürmetle anıyorum.
Şehitlerimize Rahmet Gazilerimize
Allahtan şifa diliyorum Kültür ve medeniyet ,Devletlerin ve milletlerin temelidir.
Kültürü olmayan hiçbir Devlet ve Milletin ebedi Olması mümkün değildir.
Allah Devletimize milletimize zeval vermesin Birlik ve beraberliğimiz daim olsun Gebze Yörük ve Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 4.Olağan Genel kurulunu Yaptık şahsımı 4'cü kez Başkanlık görevi layık gören değerli üyelerimize teşekür ederim
2016 2019 yılları arasında bereber görev yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarımı yapmış oldukları başarını çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekür ederim. Bizleri yanlız bırakmayan Oğuz boyları Konfederasyonu değerli Başkanı Sn. Mehmet ÖZER beyede katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı için teşekür ederim. Yeni seçilen yönetim kurulumuza hayırlı olması birlik beraberlik için Osmanlı kültürüne dayanı olan Yörük kültürümüzü yaşatmak için üzerimize düşenin fazlasını yapıcağıma emin olabilirsiniz.
4. OLAĞAN GENELKURUL
YÖNETIM LİSTESİ
BAŞKAN
CEMİL KARATEKE
BAŞKAN YARDIMCISI
AHMET ALTINTAŞ
SAYMAN
RECEP ÖZGÜR
SEKRETER
SEHER KARATEKE
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
GÖKHAN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
ALİ ALTINTAŞ
YÖNETİM KURULU
ÜYESI
BAHADIR KARATEKE
YÖNETİM YEDEK
BAYRAM KARATEKE
TESLİME ŞAHİN
ZEYNEP ÖZGÜR
AHMET KARATEKE
RABİA ALTINTAŞ
MEHMET KARATEKE
MUSTAFA ŞAHİN
DENETİM KURULU ASİL
MUZAFFER ALTINTAŞ
FARUK KABACA
RECEP ÇİRKİN
DENETİM YEDEK
MUSTAFA KARATEKE
İBRAHİM KARATEKE
SÜLEYMAN KARATEKE