KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE YÖRÜKLER DERNEĞİ KONGRE YAPTI

Gebze Yörükler Dernegi Başkanı Cemil Karateke Yörüklerle Alakalı Bilgi Verdi

GEBZE YÖRÜKLER DERNEĞİ KONGRE YAPTI

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:26

Binlerce yıllık kültür ve medeniyetin temsilcisi olan Yörüklerimiz, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar olan geniş coğrafyada şanla ve şerefle aziz milletimizi temsil etmiştir .

Osmanlı Devletiyle birlikte Söğüt’ten yanan o büyük adalet ateşi dünyaya medeniyet timsali olmuştur.

Bir ulu çınarın başlangıçı olan Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi’yi, Şeyh Edebâli’yi, Osman Gazi ve diğer gazileri, alperenleri  saygıyla ve hürmetle anıyorum.

Şehitlerimize Rahmet  Gazilerimize

Allahtan şifa diliyorum Kültür  ve medeniyet ,Devletlerin  ve milletlerin temelidir.

Kültürü olmayan hiçbir Devlet  ve Milletin ebedi Olması mümkün değildir.  

Allah Devletimize milletimize zeval vermesin Birlik ve beraberliğimiz  daim olsun Gebze Yörük ve Türkmen Kültür Yardımlaşma  ve  Dayanışma Derneğinde 4.Olağan  Genel kurulunu Yaptık şahsımı  4'cü kez Başkanlık görevi  layık gören değerli üyelerimize teşekür ederim

2016 2019 yılları arasında bereber görev yaptığımız  yönetim kurulu arkadaşlarımı yapmış oldukları  başarını çalışmalarından dolayı ayrı  ayrı teşekür  ederim. Bizleri yanlız bırakmayan Oğuz boyları Konfederasyonu değerli Başkanı Sn. Mehmet ÖZER beyede katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı için teşekür ederim. Yeni seçilen yönetim kurulumuza hayırlı olması birlik beraberlik için Osmanlı kültürüne dayanı olan Yörük kültürümüzü yaşatmak için üzerimize düşenin fazlasını yapıcağıma emin olabilirsiniz.

4. OLAĞAN GENELKURUL  

YÖNETIM  LİSTESİ

BAŞKAN   

CEMİL KARATEKE

BAŞKAN YARDIMCISI

AHMET ALTINTAŞ

SAYMAN 

RECEP ÖZGÜR 

SEKRETER

SEHER KARATEKE

 YÖNETİM KURULU

        ÜYESİ

GÖKHAN ŞAHİN

YÖNETİM KURULU 

         ÜYESİ

ALİ ALTINTAŞ

YÖNETİM KURULU 

       ÜYESI

BAHADIR KARATEKE

YÖNETİM  YEDEK

BAYRAM KARATEKE 

TESLİME ŞAHİN

ZEYNEP ÖZGÜR 

AHMET KARATEKE 

RABİA ALTINTAŞ

MEHMET  KARATEKE 

MUSTAFA ŞAHİN 

DENETİM KURULU ASİL 

MUZAFFER ALTINTAŞ

FARUK KABACA 

RECEP ÇİRKİN

DENETİM YEDEK

MUSTAFA KARATEKE 

İBRAHİM KARATEKE 

SÜLEYMAN KARATEKE







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GKM’de Dursun Ali Erzincanlı Sohbeti GKM’de Dursun Ali Erzincanlı Sohbeti
Gençlik festivalinde, kardeşlik halayı Gençlik festivalinde, kardeşlik halayı
Çayırova’da “Malcolm X” sahne alacak Çayırova’da “Malcolm X” sahne alacak
Gebzeli Çocuklar Dört Kafadar’la Güldü Gebzeli Çocuklar Dört Kafadar’la Güldü
Sigalı iki sezon boyunca sahnelenecek oyunları anlattı Sigalı iki sezon boyunca sahnelenecek oyunları anlattı
‘Miras’a Seyirciden Tam Not ‘Miras’a Seyirciden Tam Not
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

GKM’de Dursun Ali Erzincanlı Sohbeti
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı, “Şiir ve Naat Dinletisi”...

Haberi Oku