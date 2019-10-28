GEBZE YÖRÜKLER DERNEĞİ KONGRE YAPTI

Binlerce yıllık kültür ve medeniyetin temsilcisi olan Yörüklerimiz, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar olan geniş coğrafyada şanla ve şerefle aziz milletimizi temsil etmiştir .

Osmanlı Devletiyle birlikte Söğüt’ten yanan o büyük adalet ateşi dünyaya medeniyet timsali olmuştur.

Bir ulu çınarın başlangıçı olan Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi’yi, Şeyh Edebâli’yi, Osman Gazi ve diğer gazileri, alperenleri saygıyla ve hürmetle anıyorum.

Şehitlerimize Rahmet Gazilerimize

Allahtan şifa diliyorum Kültür ve medeniyet ,Devletlerin ve milletlerin temelidir.

Kültürü olmayan hiçbir Devlet ve Milletin ebedi Olması mümkün değildir.

Allah Devletimize milletimize zeval vermesin Birlik ve beraberliğimiz daim olsun Gebze Yörük ve Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 4.Olağan Genel kurulunu Yaptık şahsımı 4'cü kez Başkanlık görevi layık gören değerli üyelerimize teşekür ederim

2016 2019 yılları arasında bereber görev yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarımı yapmış oldukları başarını çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekür ederim. Bizleri yanlız bırakmayan Oğuz boyları Konfederasyonu değerli Başkanı Sn. Mehmet ÖZER beyede katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı için teşekür ederim. Yeni seçilen yönetim kurulumuza hayırlı olması birlik beraberlik için Osmanlı kültürüne dayanı olan Yörük kültürümüzü yaşatmak için üzerimize düşenin fazlasını yapıcağıma emin olabilirsiniz.



4. OLAĞAN GENELKURUL

YÖNETIM LİSTESİ

BAŞKAN

CEMİL KARATEKE

BAŞKAN YARDIMCISI

AHMET ALTINTAŞ

SAYMAN

RECEP ÖZGÜR

SEKRETER

SEHER KARATEKE

YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

GÖKHAN ŞAHİN

YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

ALİ ALTINTAŞ

YÖNETİM KURULU

ÜYESI

BAHADIR KARATEKE

YÖNETİM YEDEK

BAYRAM KARATEKE

TESLİME ŞAHİN

ZEYNEP ÖZGÜR

AHMET KARATEKE

RABİA ALTINTAŞ

MEHMET KARATEKE

MUSTAFA ŞAHİN

DENETİM KURULU ASİL

MUZAFFER ALTINTAŞ

FARUK KABACA

RECEP ÇİRKİN

DENETİM YEDEK

MUSTAFA KARATEKE

İBRAHİM KARATEKE

SÜLEYMAN KARATEKE













