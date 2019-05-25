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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebze'de Hereke İpek Halısı paneli

"Türk El Sanatında Dünya Markası Kocaeli Hereke İpek Halısı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gebze Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünün ev sahipliğinde panel gerçekleştirildi.

Gebze'de Hereke İpek Halısı paneli

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:24

Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, bu projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Son zamanlarda Türk klasik sanatları konusunda çeşitli merkezlerde kurslar açıldığına değinen Güler, "El sanatlarımız geçmişten geleceğe ulaşan bir miras. Ünü dünyanın dört bir tarafına ulaşan Hereke halımızla ilgili yapılan çalışmaları tebrik ediyorum. Lütfen öz değerlerimizi, tarihimizi, bizi biz yapan medeniyetimizi unutmayalım." ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da panele öğrencilerin ilgisini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Kentimizi kültürün, sanatın, sporun, bilimin merkezi haline getirmek için çalışmamız lazım. Hereke halıları renkleriyle dokusuyla desenleriyle emeğiyle her biri şaheser. Bu halılarımıza her zaman sahip çıkmamız, yaşatmamız, gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bize düşen ne varsa her zaman destek olacağız." dedi.

Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel, Kocaeli Üniversitesinden Mine Can, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman ve halı uzmanı Aydın Eroğlu da el sanatlarının önemini anlattı.

Daha sonra dünyanın en ince ipek halısı sergilendi. 



AA
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