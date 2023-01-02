Gebze’yi Camla Tanıştıran Workshop

Gebze Sanat Akademisi, Gebze Centerin ev sahipliği ile bir çok etkinliğe imza attı. Ebru sanatı, Kaligrafi ve Cam Sanatı workshopları düzenlendi. Gebze Halk Eğitim Merkezi Cam Sanatı Eğitmeni Gönül Kocamaz hanımın düzenlediği workshop beylerin, hanımların ve çocukların ilgi odağı oldu. 7’den 70’e birçok kişi cam sanatı yapma fırsatı buldu. Halk eğitim merkezinden Gönül Hanımın öğrencileride öğretmenlerini bugünde yalnız bırakmadı. Workshop'a katılan herkes bu sanat ile ilk defa karşılaştığını ve çok keyif aldığını dile getirdi.

Bizde Gebze Gazetesi olarak workshop etkinliğini canlı yayınladık.

https://www.facebook.com/100038356404310/videos/1621993621585662