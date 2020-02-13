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KÜLTÜR VE SANAT:
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GKM’de değişen dünya konulu konferans

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Değişen Dünya Gençlik ve Aile” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu.

GKM'de değişen dünya konulu konferans

13 Şubat 2020 Perşembe 14:29

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Değişen Dünya Gençlik ve Aile” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında yurt dışında bulunduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Başkan Yardımcısı Çelik bu tür kültür programların kendilerini yanlı bırakmayana ve salonu dolduran Gebzelilere de katılımlarından ötürü teşekkür etti.

DEĞİŞEN DÜNYAYI ANLATTI

Prof. Dr. Nevzat Tarhan geçmişten günümüze gerçekleşen gelişmelerden ve bu gelişimlerin toplum, aile ve gençler üzerindeki etkisinden bahsetti. Değişen dünyada en önemli şeyin internetin insanlar üzerindeki etkisi olduğunu ifade eden Tarhan, “Teknolojiye hakim olan çağın gerisinde kalmayan medeniyetler her zaman dünyaya hükmetmiştir. Şu anda teknoloji öyle bir noktaya geldi ki öğrenebilen, yapay zekaya sahip robotlar üretiliyor” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Prof. Dr. Nevzat Tarhan okuyucuları için kitaplarını imzaladı.   

                   

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