İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze, İslam coğrafyasında yaşanan sorunlar ve Müslümanların karşı karşıya olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve entelektüel krize dikkat çekmek amacıyla Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız konulu bir etkinlik düzenliyor. Gebze Kültür Merkezi’nde 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek etkinlik Eğitimci-Yazar Ahmet Türkben’in vereceği konferansla başlayacak. Konferansın ardından müzik dünyasında İslami ezgi ve melodi müziği ile tanınan ve İzzet Okumuş, İsmail Ergenler, Murat Polat ve Mahir Arslan’dan oluşan Grup Genç bir konser verecek.
Grup Genç Gebze'de
Gebze İMH’den Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız Konferansı ve Grup Genç Konseri
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze, İslam coğrafyasında yaşanan sorunlar ve Müslümanların karşı karşıya olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve entelektüel krize dikkat çekmek amacıyla Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız konulu bir etkinlik düzenliyor. Gebze Kültür Merkezi’nde 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek etkinlik Eğitimci-Yazar Ahmet Türkben’in vereceği konferansla başlayacak. Konferansın ardından müzik dünyasında İslami ezgi ve melodi müziği ile tanınan ve İzzet Okumuş, İsmail Ergenler, Murat Polat ve Mahir Arslan’dan oluşan Grup Genç bir konser verecek.