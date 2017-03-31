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Grup Genç Gebze'de

Gebze İMH’den Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız Konferansı ve Grup Genç Konseri

Grup Genç Gebze'de

31 Mart 2017 Cuma 12:29

2 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek etkinlikte konferans ve konser yer alıyor.
Gebze Kültür Merkezi’nde Eğitimci Yazar Ahmet Türkben’in vereceği konferansın ardından Grup Genç sevilen melodi ve ezgilerden oluşan konserle Gebzeli sevenlerinin karşısında sahne alacak.


İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze, İslam coğrafyasında yaşanan sorunlar ve Müslümanların karşı karşıya olduğu sosyal, siyasal, ekonomik ve entelektüel krize dikkat çekmek amacıyla Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız konulu bir etkinlik düzenliyor. Gebze Kültür Merkezi’nde 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek etkinlik Eğitimci-Yazar Ahmet Türkben’in vereceği konferansla başlayacak. Konferansın ardından müzik dünyasında İslami ezgi ve melodi müziği ile tanınan ve İzzet Okumuş, İsmail Ergenler, Murat Polat ve Mahir Arslan’dan oluşan Grup Genç bir konser verecek. 
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Ali Erol, İslam coğrafyasında yaşanan sorunların gündeme geleceği etkinliğe tüm Gebzelileri davet etti.
Ahmet Türkben Kimdir?
1971 Eskişehir’de doğdu. İlkokul eğitiminden sonra Ziya Paşa Kur’an Kursunda hafızlık yaptı. Ortaöğrenimini Eskişehir ve Bursa İmam Hatip Liseleri’nde tamamladı. 1998’de Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 16 yıl özel okullarda Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yaptı. Özel Gaziosmanpaşa Şefkat Fen ve Anadolu Lisesinde müdürlük yaptı. Deneme, Makale ve Seyahatname türünde yazdığı yazılar çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlandı. İnsan ve Medeniyet Hareketi YİK üyeliği, İHH ve Deniz Feneri yurt dışı yardım organizasyonlarında gönüllü olarak aktif rol aldı. Gençlik ve eğitim üzerine seminerler vermeye ve yazılar yazmaya devam eden Türkben, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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