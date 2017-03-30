KÜLTÜR VE SANAT:
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Hayalhanem’e Büyük İlgi

Gebzelilerden Hayalhanem’e büyük ilgi

Hayalhanem'e Büyük İlgi

30 Mart 2017 Perşembe 10:06


 

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda birbirinden farklı konu ve konuklar ile hız kesmeden devam ediyor. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yunus Oran, Onur Kaplan ve İrfan Aykut Hayal Hanem “Mü’min Marka Giyer” isimli söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Katılımcıların ilgi ile izlediği söyleşi sohbet havasında gerçekleşti. Bireysel ve toplumsal hayattan sundukları ilgi çekici kesitlerle dinleyicilere farklı bir gece yaşatan Hayalhanem konuşmacıları “Gebze’ye daha öncede gelmiştik. Gebze gerçekten farklı bir yer. İnsanların burada bize olan ilgisi bizi oldukça mutlu ediyor. Hepinize söyleşimize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler. Kültür-sanat etkinlikleri 2 Nisan Pazar günü Eğitimci Yazar Ahmet Türkben “Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız” konulu söyleşisi ve Grup Genç konseri ile devam edecek. 19:30’da başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davetli..

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