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KÜLTÜR VE SANAT:
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İKİ DENİZ BİR ŞEHİR Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından profesyonel olarak desteklenen, İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

İKİ DENİZ BİR ŞEHİR Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

08 Ekim 2021 Cuma 13:33

 



İzmit Sabancı Kültür Merkezi Küçük Sahnede gerçekleştirilen ve TFSF Yarışma Temsilcisi Cengiz Han Günesen’in başkanlığında Cihat Çavdar, İsmail İkiz, Vedat Doğusel, Mehmet Özcan Taras ve Fatih Taşdelen’den oluşan seçici kurul, 190 katılımcıdan 646 eseri inceledi. Bunlardan 59’u şartnameye uymadığı için geçersiz sayıldı.

ELEMELER YAPILDI

Seçici kurulun ilk tur elemesinde, 155 fotoğraf ikinci tura geçti. Burada yapılan değerlendirme sonrası 68 fotoğraf üçüncü tura kaldı. Jüri heyeti bu turda da 36 fotoğrafı değerlendirdi. Son elemede ise 6 fotoğraf oybirliğiyle dereceye girdi. Final değerlendirmesinde ise ilk üç ve mansiyon belirlendi. Kalan fotoğraflardan 30 eser ise sergilenmeye alındı.

DERECEYE GİRENLER

Birbirinden güzel eserin yer aldığı yarışma sonucunda; 5 bin liralık birincilik ödülü Ömer Faruk Güler’in ‘Hayat Denizi’ çalışması alırken, 3 bin liralık ikincilik ödülüne Rasim Rasimoğlu’nun ‘Gölcük’ ve 2 bin liralık üçüncülük ödülü ise Hamza Kuşçu’nun, ‘Evyapport Işıltısı’ adlı çalışması layık görüldü. Mansiyon alan diğer çalışmalar ise şu şekilde: Ahmet Turan Kural’ın ‘Körfez Geliyor, Çağlar Eroğlu’nun ‘Akşama Doğru Körfez’ ve Ömer Faruk Güler’in ‘Yüzme Yarışları’


AYRINTILI SONUÇLAR AŞAĞIDAKİ LİNKTE…


https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma-sonuc/sonuc/iki-deniz-bir-sehir-kocaeli-ve-deniz-ulusal-fotograf-yarismasi-tr












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