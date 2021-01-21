İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Önemli Ziyaret

Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları Sergi’miz büyük ilgi görüyor.

Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü, İKTAV Belgesel Yayıncılık kütüphanemizi www.iktav.com ziyaret ederek, Dilovası ilçesi hakkında geniş bir söyleşi yaptık.

Dilovası Kaymakamı Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Balay, şahsımızda tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü ve Basın Onur Günü’nü tebrik ettiler.

Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü, İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde açtığımız, Kocaeli Basın Tarihi Fotoğrafları ve Kocaeli kitapları sergisini de gezerek, kütüphanemiz hakkında kendilerine bilgi sunduk.

Kütüphanemiz Kültür Bakanlığı’na Kayıtlı

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemiz, 46 yıllık gazetecilik ve belgesel arşivimizin yer aldığı çok sayıda kitap, dergi, belgesel, TV Programı fotoğraf ve belge arşivinden oluşmakta. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile Özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi olarak kuruldu ve Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde kendine ait binada hizmet veriyor.

Başta akademik çalışma yapan akademisyenler olmak üzere, yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayan öğrenciler ilgi gösteriyor. TRT tarafından kütüphanemiz ile ilgili yapılan haberi sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go

Kitap Hediye Ettik

Günün anısına Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürüne, yazdığımız kitaplardan hediye edip, kendileri ile Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak Dilovası üzerine belgesel söyleşi yaptık.

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İKTAV Kütüphanesi Açılış Töreni

Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın 46 yıllık birikiminden oluşan, Kocaeli’nin ilk özel Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi İKTAV’ın resmi bir törenle açılışını gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıllarda yapılan açılışa, Gebze Kaymakamı ve Kocaeli Kültür Müdürlüğü yetkilileri katılmıştı. Açılış töreni ile ilgili belgesel videoyu sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=FI-XNuMuOLQ

KOCAELİ’NİN İLK ÖZEL ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ

Kocaeli’nin ilk Özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi İKTAV Kütüphanesi, Kocaeli Valiliği’nin 26.07.2018 tarih ve E628866 sayılı olurları ile kurulan Özel İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi İKTAV Araştırma Kütüphanesi, kültürel çalışmalar yapmaktadır. İKTAV Belgesel Yayıncılık, Devri Alem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi iş birliği ile tarih ve kültür hizmeti yapmakta. Kütüphanemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da kayıtlı bulunmaktadır

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İKTAV Hakkında Genel Bilgi

Resmî internet sayfamızda, İKTAV Kütüphanesi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor.

“...Tarih nedir? Ve tarihten ne anlamamız gerekiyor? Sorusuyla yazıma başlamak istiyorum. Tarihle ilgili birçok şey söylenebilir. Herkes farklı şeyler anlayıp ve anlatabilir. Ancak tarih sadece geçmiş değil ve gelecektir. Tarih, bir milletin aynası ve varlık sebebidir. Otuz beş yıllık gazetecilik hayatımda beni en çok keyiflendiren tarih ve kültür araştırmaları ile ilgili belgesel, haber, çalışmalarım oldu.

Otuz beş yıllık gazetecilik hayatımda yazdığım tüm haber ve yazıları içeren otuz yıllık gazete arşivimizin tüm sayılarını, tek tek ciltleyerek adeta Gebze’nin 30 yıllık geçmişinin bilgi ve belgelerini arşivlemiş olduk. Kendimi bildiğim 45 yıl içerisinde satın aldığım kitaplar bilgi ve belge dokümanları tek tek tasnif ederek binlerce kitap ve dokümanın yer aldığı büyük bir kütüphane oluşturduk.

Kütüphanemizde yer alan, kitap ve belgelerin tek tek tasnifini Gebze’nin yetiştirdiği değerli akademisyenlerden Alper İsmail Biçer, üzerinde ciddi çalışma yaparak kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundu. İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi adıyla 100 metrekare yer üzerinde araştırmacıların çalışma yapacağı kütüphanemiz, şu an açık olup halkın ve kitapseverlerin hizmetine sunulmuştur.

Ayrıca, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) kütüphanemiz sanal ortama da taşınarak isteyenler, sanal ortam üzerinden kütüphanemiz yayınlarından yararlanma imkânına sahip olacak. Bu yönden çalışmalarımız sürüyor.

BİNLERCE BELGESEL ARŞİVİ

Kütüphanemizde sadece gazete, kitap arşivi değil Türkiye’nin birçok ili, dünyanın 75 ülkesi ile ilgili çektiğimiz belgesel görüntüler, topladığımız belge ve bilgiler ile video ve fotoğrafları arşivleyerek önemli kültür çalışmasına öncülük etmeye çalıştık. Bugün bu arşivlerimizin tanzim ve tasnifi devam ediyor. Belgesellerin arşiv listesini önümüzdeki günlerde araştırmacıların bilgisine sunacağız.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜR HAFIZASI

Belgesel Yayıncılık Devr-i Alem Belgesel TV Programı ve Gebze Gazetesi bünyesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, Kocaeli ve ilçeleri ile ilgili yayınlanan birçok kitap ve dokümanı toplayarak arşivledi. Kocaeli’nin adeta kültür hafızası olan kitap ve dokümanlar İKTAV kütüphanesinde araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Kocaeli ve başta Gebze olmak üzere, bütün ilçelerle ilgili 30 yıldır araştırma ve çalışma yaparak topladığımız kitaplar ve dokümanlar Kocaeli’nin kültür hayatında da büyük bir boşluğu doldurdu. İKTAV kütüphanesinde en çok Gebze ve İzmit bölgesi ile ilgili kitap ve döküman yer alıyor.

İKTAV Kütüphanesi’ndeki KOCAELİ bölgesi ile ilgili yer alan kitap ve dokümanlar içerisinde Gebze, İzmit, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra ilçeleri ile ilgili çok önemli kitap, bilgi ve döküman yer alıyor.

Tarih ve kültür araştırmalarının çok önemli bir hizmet olduğuna inandığımız için bu zor meşakkatli görevi yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız daha da genişleyecek, gelecekte bu çalışmayı bir vakıf haline getirerek İlim ve Kültür Araştırma Merkezi İKTAV’ı köklü bir kuruluş haline getireceğiz. Dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmak. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerde. İKTAV Kütüphanesi, tüm araştırmacılarımızın hizmetinde. Keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş seda bırakabilseler. (Kaynak: www.iktav.com)