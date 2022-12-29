İSTANBUL İL MLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜYLE TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOLÜ İMZALANDI

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) arasında “İş Birliği Protokolü” imzalandı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, protokolü İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende imzaladı.





“İş Birliği Protokolü”, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliği çerçevesinde, tüm eğitim kademelerindeki öğrenci, öğretmen ve idarecilerin akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlıyor ve İstanbul’daki bütün devlet ve özel okulları kapsıyor.





TDED Genel Müdürü Kamil Çakır, Başkan Yardımcıları Seyfullah Şahbaz, Ali Erdem, Orhan Albayrak, Faysal Atmaca ve Genel Sekreteri Habibe İskender Delibaş’ın da hazır bulunduğu törene, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürleri Ayşenur Menekşe Çalıkçı, Mustafa Erşahin, Ahmet Bürlükkara, Mahmut Bıyıklı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı katıldı.





Törende bir konuşma yapan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, okumanın önemine ve gereksiz yabancı kelime kullanımına dikkat çektiği konuşmasında, kişiyi davranış, zihin ve fikir yönüyle şuurlandıracak okuma alışkanlığı kazandırmanın, eğitimin en önemli kısmını oluşturduğunu dile getirdi. “Allah’a ısmarladık veya hoşçakal yerine, bay bay (bye bye) denmesine itirazımız var!” diyen Erdem, zihnini sanal dünyaya teslim etmiş herkesin giderek daha fazla yabancı kelime kullandığını, bunun nesiller arasında gün geçtikçe daha fazla yaygınlaştığını vurguladı. Dernek faaliyetlerini, Türkçe konusunda farkındalığı arttıracak yönde zenginleştirerek sürdüreceklerini ifade eden Erdem, faaliyetler konusunda iş birliği yaparak desteğini esirgemeyen İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya ve ekibine teşekkür etti.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yıllardır dil hassasiyeti kazandırmak amacıyla yayın ve faaliyetlerini sürdüren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne Genel Başkan Ekrem Erdem nezdinde teşekkür ederek iş birliği sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.