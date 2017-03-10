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''KARARIM EVET '' Kısa Film Yarışması !

Darıca Belediyesi’nden "Kararım Evet" film yarışması

''KARARIM EVET '' Kısa Film Yarışması !

10 Mart 2017 Cuma 14:10


- Darıca Belediyesince, gençlerin halk oylamasına katılımını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, "Kararım Evet" temalı ödüllü kısa film yarışması başladı

KOCAELİ (AA) - Darıca Belediyesince, gençlerin halk oylamasına katılımını arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, "Kararım Evet" temalı ödüllü kısa film yarışması başladı.

Yarışmaya 15-25 yaş arasındaki gençler, cep telefonlarından çekecekleri video ile 31 Mart tarihine kadar katılabilecek.

Yarışma çerçevesinde sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle 40 saniyeyi geçmeyecek şekilde, halk oylamasında "Kararım Evet" kısa filmini çekerek, 0535 930 68 30 numaralı Watsapp hattına gönderecek.

Yarışmada birinci seçilen kısa filme 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmada 4'üncüden itibaren 10'uncuya kadar dereceye girenler biner lira ödül kazanacak.

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yarışmayı,16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına gençlerin ilgisini arttırmak için düzenlediklerini söyledi.

Anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren halk oylaması öncesi gençler arasında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Karabacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da tanka, tüfeğe karşı duran genç nesillerimiz inanıyorum ki, 16 Nisan’da da sandıklara koşarak görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. 31 Mart tarihine kadar devam edecek olan yarışmada cep telefonlarınızdan çekeceğiniz sözlü bir ifade, slogan, şarkı, türkü, rap veya özgün bir konseptle "Kararım Evet" kısa film yarışmasına katılabilirsiniz. Şimdiden yarışmaya katılacak bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu yarışmadan çok farklı konseptlerde, çok güzel eserler ortaya çıkacaktır.” 

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