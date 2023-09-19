KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Osmanlı Müzesi'ne büyük ilgi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hayata geçirilen, 150 eserin sergilendiği Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, vatandaşların beğenisini topluyor.

Kartepe Osmanlı Müzesi'ne büyük ilgi

19 Eylül 2023 Salı 10:28

Kartepe’nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hikmetiye Cami'nin tanıtımı ve tarih turizminin canlandırılmasına yönelik Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından Kartepe’ye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, eski bakan Fikri Işık’a Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni gezdirdi. 150 eserin sergilendiği müzede Işık’a müze hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, eserlerin hikayelerini de anlattı.

Mustafa Kocaman, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı’ya Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi ve Tarihi Hikmetiye Cami'yi gezdirdi. Müze içerisinde yer alan eserler hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, turizmin geliştirilmesi noktasında çalışmalarını anlattı.

Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Cami karşısında benzer mimariyle, 86 metrekare alanda iki katlı olarak yapıldı. Üst katı müzenin sergi alanı, alt katında ise toplantı, görevli, arşiv odaları, mutfak ve tuvaletler bulunuyor.

Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Etnografik eserlerin bulunduğu Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazandırıldı. Sergi alanında Osmanlı’da ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hereke Kalesi açılışında Mustafa Ceceli sahne alacak Hereke Kalesi açılışında Mustafa Ceceli sahne...
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18 - 24 Eylül) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (18...
Bu sempozyum edebiyata yön verecek Bu sempozyum edebiyata yön verecek
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (11 - 17 Eylül) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (11...
Dilovası'nda bağlama kursları başlıyor Dilovası'nda bağlama kursları başlıyor
Vefatının 20. Yılında Cavit Ersen…. Vefatının 20. Yılında Cavit Ersen….
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Hereke Kalesi açılışında Mustafa Ceceli...
Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, Hereke Kalesi açılış programı çerçevesinde Körfez’e gelecek.

Haberi Oku