Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan'ın adının yaşatılacağı şehir kütüphanesinin açılışı için Kocaeli'ye gelecek





İzmit Belediyesi Belsa Plaza'da oluşturulan Gençlik Sokağı içindeki Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi kapılarını açıyor. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, 21 Ocak Cumartesi saat 14.00'te kapılarını açacak. Açılış programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Kafe alanı ve toplantı salonunun da yer aldığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme imkanı sunulacak. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak.