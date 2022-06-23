KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilçe sergilerinin açılışına Gebze ile devam etti. Gebze, Gebze Sanat ve Kaynak Atölyesi, Gebze Osman Hamdi Bey ve Beylikbağı kurs merkezi kursiyerlerinin birbirinden güzel eserlerinin bulunduğu ilçe sergisinin açılışına oldukça yoğun katılım oldu. El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergisinde Başkan Tahir Büyükakın, ‘’Sıfır atık konusunu birlikte başaracağız’’ dedi. Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gebze ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
KO-MEK SAYESİNDE İŞİMİ BULDUM
KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler eşliğinde eğlenen vatandaşlar ve kursiyerler zaman zaman söylenen türkülere eşlik ederek koca bir yılın yorgunluğunu attı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılışta kursiyerler adına Adem Akçay konuşma yaptı. Akçay, ‘’İş aradığım süreçte hiçbir iş deneyimim ve artı bir özelliğim yoktu ama KO-MEK ile tanıştıktan sonra iş makinaları kursuna gelerek bu sayede bir iş buldum. İş yerinde çalışırken aynı zamanda KO-MEK kurslarında bilgisayar kursuna devam ederek kendimi geliştirdim. İş hayatıma Almanya’daki fabrikada devam edebilmek için şimdi Almanca kursuna devam ediyorum’’ dedi. Akçay, konuşmasında kendilerine bu imkanları sağladığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
“KO-MEK HERKESİN YANINDA”
KO-MEK kurslarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan her fırsatta yanlarında olarak eksiklerinin giderilmesi ve daha iyi eğitim alabilmeleri için çalışan Başkan Büyükakın, Gebze KO-MEK kursiyerlerini de yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, ‘’KO-MEK; vefa programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor, bir halk üniversitesi olmanın gururuyla öğrenmek isteyen kendini geliştirmek isteyen herkesin yanında yer alıyor, bu tür güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor’’ ifadesini kullandı.
“ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜYOR”
Geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerle ilgili de açılışa katılan vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Büyükakın, ‘’Geri dönüşüm alanında kendi iş yerinizi kurarak ve burada birçok atık ürünü işleyerek ekonomiye ve bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Eski kot pantolonları, tek kullanımlık plastik tabaklar, eski bardaklar hatta araba lastikleriyle bile harika bahçe süs eşyaları yapılıyor. Tek kullanımlık ürünler ne yazık ki doğada yüz yıllarca kalıyor, batının o sahte çevreciliği değil de ümmetin gerçek çevreciliği ile bir gönüllülük hareketi başlatmanızı istiyorum’’ dedi.
KO-MEK BOHÇASI SAHİBİNİ BULDU
Daha sonra açılışa katılan kursiyerlerin tek tek isteklerini dinleyen Başkan Büyükakın onların taleplerini de geri çevirmedi. Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan nişanlı kursiyerimize veren Başkan Büyükakın, daha sonra açılışa katılan protokol ve çocuklarla birlikte kurdeleyi keserek sergi alanını gezdi. Ürünleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden bilgi alan Başkan Büyükakın, emeklerinden dolayı teşekkür etti.
64.563 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ
4 kurs merkezinin bulunduğu Gebze ilçesinde 57 usta öğretici ile 80 branşta 4.521 kursiyerle halen eğitim devam ediyor. 4.521 kursiyerin %75’i kadın, %54’ü genç ve %41 ise üniversite mezunlarından oluşuyor. Gebze ilçesinde bugüne kadar 64.563 kursiyere eğitim verildi.