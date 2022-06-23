KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı

“KO-MEK HERKESİN YANINDA”

KO-MEK kurslarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan her fırsatta yanlarında olarak eksiklerinin giderilmesi ve daha iyi eğitim alabilmeleri için çalışan Başkan Büyükakın, Gebze KO-MEK kursiyerlerini de yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, ‘’KO-MEK; vefa programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor, bir halk üniversitesi olmanın gururuyla öğrenmek isteyen kendini geliştirmek isteyen herkesin yanında yer alıyor, bu tür güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor’’ ifadesini kullandı.





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