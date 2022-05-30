KÜLTÜR VE SANAT:
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KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu

KO-MEK’in Kocaeli ve Turizm konulu resim yarışmasının kazananları 14 Haziran’daki İzmit ilçe sergisinde ödüllerini alacak

KO-MEK'te resim yarışmasının kazananları belli oldu

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) kursiyerleri arasında öğrenirken eğlenmelerini sağlamak ve bir aile ortamı içinde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmek için her yıl düzenlediği resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kocaeli ve Turizm temalı gerçekleştirilen resim yarışmasına KO-MEK’te resim branşında 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katıldı. Değerlendirme sonucunda Leyla Mutlu birinciliği elde ederken, Canan Bekar ikinci, Esra Abut ise üçüncü oldu.

 

“KOCAELİ VE TURİZM TEMALI RESİM YARIŞMASI”

Resim branşı kursiyerlerinin bilgi ve becerilerini tuvale aktardığı yarışmalar sonucunda oldukça iddialı resimler yarışmada dereceye girebilmek için yarıştı. Her yıl farklı konseptte düzenlenen yarışmanın teması bu yıl “Kocaeli ve Turizm Temalı Resim Yarışması” oldu.

 

ÖDÜL TÖRENİ 14 HAZİRAN’DA

Alanında uzman jüri üyeleri Nilüfer Mucu, Tuğba Özgür ve Özlem İlbay Çelik’in değerlendirmeleri sonucunda 1. Leyla Mutlu, 2. Canan Bekar, 3. Esra Abut oldu. Jüri üyelerinin uzun ve zorlu değerlendirme sonrasında dereceye giren kursiyerler ödüllerini 14 Haziran 2022 Salı günü gerçekleştirilecek olan KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde alacak. Birbirinden özgün ve yağlı boya tekniğiyle yapılmış 35 eserin kıyasıya yarıştığı yarışmada eserlerin Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan doğa ve mekân olması şartı getirilmişti.
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