KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) kursiyerleri arasında öğrenirken eğlenmelerini sağlamak ve bir aile ortamı içinde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmek için her yıl düzenlediği resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kocaeli ve Turizm temalı gerçekleştirilen resim yarışmasına KO-MEK’te resim branşında 01.09.2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katıldı. Değerlendirme sonucunda Leyla Mutlu birinciliği elde ederken, Canan Bekar ikinci, Esra Abut ise üçüncü oldu.

“KOCAELİ VE TURİZM TEMALI RESİM YARIŞMASI”

Resim branşı kursiyerlerinin bilgi ve becerilerini tuvale aktardığı yarışmalar sonucunda oldukça iddialı resimler yarışmada dereceye girebilmek için yarıştı. Her yıl farklı konseptte düzenlenen yarışmanın teması bu yıl “Kocaeli ve Turizm Temalı Resim Yarışması” oldu.

ÖDÜL TÖRENİ 14 HAZİRAN’DA