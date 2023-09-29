KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK HAZIRLANAN YAZARLARI ARASINDA YER ALDIĞIM KOCAELİ İL ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISINDAN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA



KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ'NİN TANITIMI

Sezon açılışında uzun bir zamandan beri akademik titizlikle hazırlanan Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı. Kocaeli Ansiklopedisi Projesi; Kocaeli tarihi, edebiyatı, sanatı, mimarisi, sporu ve müziği başta olmak üzere bütün kültürel değerlerin yer aldığı bir çalışmadan oluşuyor. 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluşan "Şehrin Ansiklopedisi" için 230 akademisyen ve yerel tarihçi Kocaeli'nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktararak, yazının kalıcılığına kuvvet verecek.