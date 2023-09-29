KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISI

KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ'NİN TANITIMI
Sezon açılışında uzun bir zamandan beri akademik titizlikle hazırlanan Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı. Kocaeli Ansiklopedisi Projesi; Kocaeli tarihi, edebiyatı, sanatı, mimarisi, sporu ve müziği başta olmak üzere bütün kültürel değerlerin yer aldığı bir çalışmadan oluşuyor. 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluşan "Şehrin Ansiklopedisi" için 230 akademisyen ve yerel tarihçi Kocaeli'nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktararak, yazının kalıcılığına kuvvet verecek.