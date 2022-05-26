KOCAELİ MÜZESİ’NDE DOLU DOLU BİR HAFTA

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programlar; İlknur Subaşı eğitmenliğinde ‘Ev Hanımları Müzede’ başlıklı meditasyon etkinliğiyle başladı. Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde tarihi eserlerle bir arada nefes ve farkındalık egzersizleri gerçekleştiren ev hanımları etkinlik kapsamında Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük tarafından hazırlanan, ‘Osmanlı Saray Mutfağı’ başlıklı sunuma katıldı. Konferans salonunda ise “Şerbet” yapımından, Türk kahvesinin tarihine kadar birçok konu tartışıldı.

ÇOCUK FESTİVALİ



Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kartepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Altınkaynak’ın da katılımlarıyla, Marmara Koleji ile birlikte hazırlanan ‘Çocuk Festivali’ ile deyim yerindeyse hafta daha da renklendi. Kolej öğrencisi Ali Seymen’in hazırlamış olduğu piyano dinletisi, ‘Nicomedia’dan İzmit’e’ temalı kostüm defilesi, Marmara İlkokul Polifonik Çocuk Korosu, Artemis Dans Grubu (Vals ve Kılıç Kalkan Gösterisi) ve Canlı Müzik Eşliğinde Kokteyl (Yan Flüt, Keman, Gitar, Piyano Performansları) etkinlikleri büyük beğeni topladı.



ATÖLYE ÇALIŞMALARI



Etkinlikler 1.Sınıflar için Seramik Atölyesi, Müzikli Matematik ve Mevsimler Atölyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları (Antik Yunan, Roma ve Osmanlı Çocuk Oyunları), Artırılmış Gerçeklik ile Tarihe Yolculuk, 2. Sınıflar için Sikkeler ve Paralarımız (Matematik İstasyonu), Kazı Simülasyonu, Geleneksel Çocuk Oyunları (Antik Yunan, Roma ve Osmanlı Çocuk Oyunları), P4C (Çocuklar için Felsefe Sokratik Sorgulama İyilik Nedir?), 3. Sınıflar için Gemici Düğümleri, Enigma ile Arkeoloji Şifrelerini Çözüyorum, Geleneksel Çocuk Oyunları (Antik Yunan, Roma ve Osmanlı Çocuk Oyunları), Amphora Nedir? Yüzey Alanı ve Basınç Deneyi (Fen Bilimleri), Mangala Öğreniyorum, 4. Sınıflar için Amphora Nedir? Yüzey Alanı ve Basınç Deneyi (Fen Bilimleri), Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri (Kandil), Gemici Düğümleri, Enigma ile Arkeoloji Şifrelerini Çözüyorum, Drama Atölyesi ‘Nicomedialı Diocletianus’ un Düşü’ istasyonlarıyla çocuklar, interaktif bir şekilde hem hocaları hem de arkeologlar eşliğinde eğlenerek öğrendi.



MÜZELER GÜNÜ



İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İlçe Milli Eğitim ve Şube Müdürleri, Uğur Okulları Körfez Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu’nun katılımlarıyla Uluslararası Müze Günü ve Haftası; Uğur Okulları ile birlikte hazırlanan programla dikkat çekti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında protokol konuşmalarıyla devam eden etkinliklerde 5 eserden oluşan koro konseri sonrasında 'Tarihi Karakterler' piyesiyle çocuklarımız, Athena, Nike, Medusa, Roma İmparatoru Diocletianus ve Sokrates gibi karakterlere hayat verdi. 'Sihirli Sandık' uygulamamız ve 'Uğur'la Ayşe’nin Geçmişe Yolculuk' kitabının tanıtımı ve ‘Tarihi Eser’ sunumuyla gruplara ayrılmış öğrencilerle müze gezisi yapılarak, eserler hakkında bilgiler verildi.





RESİM VE SERGİLER



Büyük küçük her yaş grubunun ilgisini çeken program; İZMEK Kurs Merkezi Resim Kursu, Yetişkinler Resim Sergisi, Resim Kursu Hocası Dilek İlgen’in Canlı Resim Performansı ve akabinde Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen hediye takdimi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Sarı Bayer’in Osman Hamdi Bey Yağlı Boya Çalışması Canlı Performansı, Derince Halk Eğitim Yetişkinler Seramik Atölyesi Su Matarası Yapımı ile devam etti. Çocuklar Seramik Kupa Yapımı ve Uğur Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Fazilet Göktaş eşliğinde Ebru Atölyelerine etkinlik boyunca canlı müzik eşlik etti. Dolu dolu geçen dakikalarda çocuklara müze, eğitim ve eğlence birlikte sunuldu.













MÜZİKLİ DAKİKALAR



Ekinlikler, Arkeolojik Kazı Simülasyonundan, Olimpiyat Parkuruna ve Shorttrack Paten Gösterisine kadar birçok aktiviteyle devam etti. Öte yandan Müzeler Gününe özel hazırlanan, Dr. Öğretim Görevlisi Kenan Serhat İnce (solist), Öğretim Görevlisi Nurten Yılmaz (ritm), Öğretim Görevlisi Rüstem Cem Yılmaz (bas bağlama), Öğretim Görevlisi Halil Yılmaz (kabak kemane) katılımlarıyla gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konseri adeta kulakların pasını sildi.







MÜZE ZİYARETLERİ



Aynı gün Tematik Müze Gezisi, ‘Çukurbağ Rölyeflerinden Seçmeler’ başlığı altında sunulan ve ziyaretçileriyle ilk kez buluşan Rölyefler incelendi. Müzeler Günü Haftasının etkinlikleri yanında aynı gün müze saat 23:00’e kadar ziyaretçi kabulüne devam etti. 19 Mayıs Günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yine Müzeler Haftası dahilinde olmak üzere Saray ve Arkeoloji Müzesinde rehberli müze gezileri düzenlendi. Kutlamaların son günü ise ‘Geçmişe Yolculuk’ etkinliğiyle hafızalarda kalacak eğitici bir program gerçekleşti.





