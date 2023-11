Kocaelili tasarımcı Türkiye 1.’si oldu

‘DÜNYA ÇAPINDA TASARIM YAPACAĞIM’

Tasarım yarışmalarının genç yetenekler için büyük önem taşıdığını ifade eden genç tasarımcı Yağmur Zencir Türkiye’nin birçok yerinde gerçekleştirilen yarışmalara katıldığını ve her yarışmadan farklı fikirlerle ayrıldığını ifade ederek en çok etkilendiği illerden birisinin de Gaziantep olduğunu ifade etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilen Doku tasarım yarışmalarına da sürekli katıldığını ifade eden Yağmur Zencir bu yarışmanın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek yarışmanın düzenlenmesini sağlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye ayrıca teşekkür ederek önümüzdeki süreçte dünya çapında tasarımlara imza atmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

KOCAELİLİ YAĞMUR ZENCİR KİMDİR?

İstanbul’da katıldığı yarışmada bir anda herkesin ilgi odağı haline gelen İris adlı tasarımıyla dikkat çeken Yağmur Zencir 1998 yılında Kocaeli'nde doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini de orada tamamladıktan sonra İstanbul Anatomi Sanat Akademisi'nde iki yıl süren çizim ve sanat eğitimi aldı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi süresince Sun Tekstil'in giyim tasarım yarışmasını kazanarak orada giyim stajı yapma imkanı buldu. Kirazlı Triko da ise örme stajını tamamladı. Ulusal Halı Yarışması, GAİB Dokusunda Sanat Var , Futuretex gibi Türkiye'nin önde gelen yarışmalarının finalistleri arasında yer almıştır. 2023 yılında ise lisans eğitimini tamamlamıştır ve freelance olarak çalışma hayatına başlamıştır.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 16. Ulusal Halı Tasarım Yarışmasının finalistlerinin hepsinin kadın olması dikkat çekerken finalistlerden Yağmur Zencir’in eseri görenleri adeta büyüledi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de dikkatini çeken İris adlı tasarım ödül törenine katılan konuklar eserin önünde adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi. Herkesin dikkatini çeken tasarımla ilgili bilgiler veren genç tasarımcı Yağmur Zencir antik dönem mitolojisinden etkilendiğini ifade ederek “İris Latince’de ‘cennetin gözü’ anlamına gelen iris, adını Yunan Tanrıçası İris’ten alır. Tanrıça’nın, cennet ve dünya arasında uçarak haber ilettiğine ve ölen kadınların ruhlarını yeraltı dünyasına taşıdığına inanılırdı. Eskiden lahitlerin etrafına dikilen İris çiçeği adeti de buna dayanır. İris çiçeğinin eşsiz renkleri ve çizgili yapısının gözbebeğimize olan benzerliği de ona “iris” denmesinin sebebidir aslında. İşte bu yüzden herkes ‘cennetten bir parça’ taşıdığına inanılır. Tasarımım ise İris'in her anlamını içeriyor diyebiliriz. Her kişinin kendine özgülüğünü ve biricikliğini vurgulamak amaçlı birbirinden tamamen farklı tasarıma sahip daireler mevcut. Ama yine de her bir daire aynı bağlamın içinde… Bu benim için, insanlar olarak ne kadar farklı olsak da aslında hepimizin bir bütünün parçası olduğunu ve birbirimizle olan içsel bağımızı temsil ediyor. Kullandığım renkler ise iris çiçeğine ait renkler. 'İris' halı tasarımım ile baktıkça ve kullandıkça kendimizi özel ve huzurlu hissettirecek bir deneyim yaşatmayı amaçlıyorum. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Ahmet Hayri Diler’in şansında bu yarışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.