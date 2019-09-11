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Konservatuvar yetenek sınavı sonuçları açıklandı

07-08 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

Konservatuvar yetenek sınavı sonuçları açıklandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:35

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavı 07-08 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün süren sınavda yeteneklerini sergileyen 1.369 adayın müzik duyum yetenekleri ölçüldü. Sınav komisyonunun yaptığı değerlendirme sonrası konservatuvarı kazanmaya hak kazanan 289; yedek 43 kişi, 11 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www.kocaeli.bel.tr adresinden açıklandı.

 

KAYIT İÇİN PAZARTESİ SON GÜN

11 Eylül Çarşamba günü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından konservatuvarda eğitim almaya hak kazanan 289 kişi, 16 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar kayıt yaptırmak zorunda. 16 Eylül Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmayan asil kazanan adaylar yerine 17 Eylül Salı itibariyle yedek adayların kayıtları alınacak. Kayıt yaptırmak için bir fotoğraf kimlik fotokopisi ve öğrenci katkı payı ücretinin yatırılması gerekiyor. Tüm bölümler için 1. sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor, devamsızlık hakkının yüzde 30’unu geçen öğrencinin ilişiği kesiliyor.

 

289 KİŞİ SINAVI KAZANDI

Yetenek sınavında başarılı olarak Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim almaya hak kazanan 289 öğrenci, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde eğitim görecek.  Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının alanında etkin ve başarılı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle başarısı ve yetkinliği bilinmekte.                      

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