KOŞYAZ Kocaeli için yazdı

ESKİHİSAR’DAN ESKİHİSAR’DAN

Geçmişten bugüne tarihi taşır

Uçarken martılar Eskihisar’dan

Görenler hep hayret eder şaşırır

Şahit olur surlar Eskihisar’dan

Ah çekmem bu şehr-in gider zoruna

Her limandan umut taşır yarına

Karışır sevenin gözyaşlarına

Sessizce el sallar Eskihisar'dan

Kaç asır nöbette kale'de taşlar

Her siren sesinde bir telaş başlar

Yaklaşırken selam durup yavaşlar

Geçerken vapurlar Eskihisar'dan

Kimler selam etmiş gün saya saya

Doğarken batarken Güneş'e Ay'a

Osman Hamdi fırçasından Dünya’ya

Yansır nice sırlar Eskihisar’dan

YAKUTİ’nin varlığını bitirir

Sevdasıyla bu aklını yitirir

Candan aziz sevdiğini götürür

GörünürTopçular Eskihisar’dan









Hacer Alioğlu Yakuti

ŞEHRİMİZ KOCAELİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin incisi Marmara Bölgesi’nde yer alan şehrimiz Kocaeli , İstanbul ve Bursa’yla birlikte bu bölgenin sanayi alanındaki atan kâlbi , doğal güzellikleri , suyu , toprağı , ormanıyla yükselen değeridir .

İnsan yaşadığı şehri öyle bir çırpıda anlatamaz hele hele bu şehir hem tarih hem ekonomi hem de turizm açısından gün geçtikçe gelişip güzelleşen geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir şehirse .

Haydi gelin ufaktan kapımızı aralayıp kalemimiz yettiğince ilimizden bahsedelim .

Adını , Orhan Gazi döneminde yaşamış ve bu bölgenin fethi görevinde bulunmuş Akçakoca Bey’den alan ilimiz , morfolojik özellikleri sebebiyle kuzeyde Kocaeli Yarımadası , güneyde Armutlu Yarımadası ve merkezde İzmit Körfezi olmak üzere üç kısımdan oluşur .

Şehrin en yüksek noktası 1.602 metre yüksekliğiyle Kartepe’dir .

Çenesuyu , Yuvacık Kaynak Suyu . Akçat Suyu insan vücudu için gerekli olan pek çok minerale sahip şifalı sularımızdandır .

Üniversitesi , bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri , yerli ve yabancı sermayeli sanayi kuruluşları , turistik merkezleri ve daha pek çok tarihi mekanıyla gün geçtikçe büyüyen şehir , kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da son 10 yıldır ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır .

İzmit , Gebze , Körfez , Kandıra , Kartepe , Gölcük , Karamürsel , Başiskele , Derince , Dilovası , Darıca , Çayırova başlıca ilçelerimizdir .

Bütün bu ilçelerin kendine has değerleri , üretimi ve güzellikleri hem ülkenin hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere sevgiyle kucağını açmış beklemektedir .

Buyurun o leziz pişmaniyemizden tadıp şahane Türk kahvemizi Körfez’e karşı afiyetle yudumlamaya .

Ve o yudumladığınız kahvede Sultanlar sultanı Fatih ‘ i rahmetle minnetle ve gururla anmaya .

Gök kubbeye selam duran minarelerden yükselen sabah ezanlarını huşu içinde dinlerken buyurun o eşsiz laleleri seyretmeye .

Orhan Gazi’yi hatırlayın , Akçakoca’yı , İlyas Çelebi’yi , Çoban Mustafa Paşa’yı , Osman Hamdi Bey’i ve pek çok tarihi şahsiyete ev sahipliği yapmış şehrimize gelin ey dostlar ! biraz daha yakından bakın .

Sibel ÇAKCAK









KOCAELİ

Kocaman eli ,bir de yüreği.

Denizi güzel ,toprağı altın

İş hayatı sunar,bütün dünya ya

İşte burası Kocaeli.

İlçeleri melek kokar

Kirazı,portakalı,yaban mersini

Damakta tad kalbe hayat verir

İste burası Kocaeli

Tel tel olur pişmaniyesi

Ustalık ve hüner ister yemesi

Dilovası dir dillere destan

Anadoluyu bağrına basan

İşte burası Kocaeli

Gebze dir yurdumuz

Mustafa paşadır dostumuz

Eski hisardır yolumuz

İşte burası Kocaeli

Doruklarda Kartepe

Körfez ile nişanlı

Karakaya ,Çenedağ o şifalı suları

Yuvacık barajı dır ana damarı

İşte burası Kocaeli







Zeynep ÇINAR

TÜRKIYE'NİN KALBİ KOCAELI'DE ATIYOR!

"Taşı toprağı altın" deyimini, İstanbul'dan devralan,

İstanbul'un en büyük Organize Sanayi Bölgelerinin, göç ettiği şehir KOCAELİ.

Ülkemizin gelişiminde sanayi ve teknolojinin büyük bir rol oynadığı düşünülürse;

bu büyük görevi üstlenmekte Kocaeli ye düşmüştür.

Deniz, kara ve hava ulaşımının en büyük kısmı Marmara bölgesinde bulunmaktadır.

Bu yüzden de, Kocaeli ilinin sanayideki önemi daha da ön planda olmuştur.

Kocaeli ilimiz, her ne kadar sanayi şehri olarak bilinse de,

turizm açısından da önemli bir yere sahiptir.

Her ilçesinde bulunan doğa ve yürüyüş parkurları, sahilleri,

kayak merkezleri ve birçok tarihi güzellikleri ile süslenmiş,

gezip görülmesi gereken güzel bir şehirdir.

Gebze ve Dilovası ilçelerinde, ülkemizin en büyük organize sanayileri kurulmuştur

Burada bulunan fabrikalar sayesinde,

yurt içi ve yurt dışı ticaretimiz arttırılarak, ekonomimize büyük bir destek sağlanmaktadır.

Kocaeli ilimiz, en çok göç alan illerimizden biridir,

Gebze ve Dilovası ilçeleri de, bu konuda ilk sıradadır.

"Milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayan bu güzel şehir de yaşamak,

Karadeniz'in güzel ili Bartın'dan gelerek bizlere de nasip oldu.

22 yıl önce geldiğimiz bu şehir;

Bizim hayatımıza da, çocuklarımızın iyi eğitimini sağlamamız ve yaşam kalitemizin artması için, büyük katkı sunmuştur.

Dediğim gibi;

Türkiye'nin kalbi Kocaeli de atıyor ve atmaya devam edecektir.

Ben, bu güzel şehri aşure tatlısına benzetirim, her bölgeden insanları bağrına basarak, din dil ırk ayırt etmeden, ekmeğinin peşinde birlik beraberlik içerisinde yaşama imkanı sağlamıştır.

Bu güzel şehirde ve ülkemizin diğer illerinde yaşayan herkese, aşure tadında, sevgi saygı çerçevesinde, barış ve dostluk dolu bir hayat diliyorum.

Saygılarımla."







Bahriye GÜRPINAR GEREDELİ

SANAYİ VE TURİSTIK KOCA BIR SEHİR'DİR KOCAELİ

Cennetin tam içinde yaşıyoruz desem hiçte abartmış sayılmam. Bir satır sonra Kocaeli desem amma da abarttın, yapma diyenlere hemen nedenini açıklayayım.

Gidip görmediğimiz, hakkında bilgi sahibi olmadığımız yerlerle ilgili malesef ahkam kesmemiz, gayri ihtiyari fikir telakki etmemiz o yerlerin sadece en çok anıldığı alan ile anmamız pek tabi onların gerçekte öyle olduğu anlamına gelmiyor.

İstanbuldan Anadoluya geçiste veya Anadoludan İstanbula geçişte yol üstünde sizi selamlayan Şehr-i Gebze'de soluklanmanızı ,kendinize şehrin merkezinde tarihin derin sayfalarını karıştırma fırsatı vermenizi isterim. Niyetiniz gerçekten buysa adını Sanayi Şehri olarak çok sık duyduğunuz Gebzede Çoban Mustafa Cami size kucağını açar, sevgiyle bağrına basar. Avlusunda oturup derin tarih kokan bu mabedi ziyaretle güne başlayıp, Gebzenin kurucusu Sultan Orhan'ın inşa ettirdiği Sultan Orhan camine doğru yol almanızı isterim. Bu Caminin giriş kapısının tam karşısında önceleri ev olarak kullanılan tarihi küçük bir bina bulunur. O kapı biraz önce çıktığınız o tarihi mabed gibi her gelene açıktır, ağır adımlarla kapıyı araladığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu yapı şimdilerde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze şubesi olarak güzel bir amaca hizmet eder. Kitap dostlarının uğrak yeri olarak bilinen bu mekânda, kelimeleri kimliklendiren Edebiyat aşığı Mehmet Amca ile tanışmanızı isterim. İlmi bir sohbetin derin tarihi temayüllerin ardından sonra bir deniz havası almak isterseniz sizi küçük bir balıkçı köyüne doğru götürmek isterim. Ondan önce hemen yanı başında tarihi menzilhane hamamına selam verip sonra Bizanslılar tarafından yapılan Eskihisar kalesi ve kıyısında Ressam Osman Hamdi beyin şimdilerde müze olan evinin ruhunuza iyi geleceğine ve sizdede iz bırakacağına eminim.

Yakın tarihlerde mesire alanı olarak düzenlenen, her yıl İstanbulun fethi nedeniyle güreş şenliklerinin yapıldığı Fatih Sultan Mehmet'in

otağını kurdurduğu ve sonradan onun anısına yaptırılan kitabeli bir çeşme bulunan tarih kokan Hünkâr Çayırını ziyaret edip Fatih'i yâd etmeden İstanbula yol almak olmaz.

Yanınızda bir çocukla yola çıktıysanız onları mutlu edeceğiniz bir mekanıda ziyaret listenize eklemenizi hususen tavsiye ederim.

Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma amaçlı Darıca ilçesinde kurulan Kuş Cenneti ve botanik parkı fazlasıyla ilgi çekici bir mekan. Park demişken Ballıkayalar tabiat parkında yürümek ve zihinlerde o yer edinmiş "sadece sanayi şehri" kalıbını artık yok etmeyi düşünebilirsiniz.

Şimdiye kadar yazdıklarım Koca bir sanayi şehrinin bir ilçesinde sadece bir kaç nokta.

Kocaeli sadece koca bir sanayi şehri değil aynı zamanda koca bir turistik şehirdir. Gelin algılarımızın frekanslarını yeniden kuralım, yaşadığımız şehri yabancı biri gibi değilde tanıdık alıcı bir göz ile yeniden keşfedelim ve keşfetmeleri için dostlarımızı bu güzel kadim şehre davet edelim.

Nurten KESKİN





VATAN

Vatan sadece toprak parçasından ibaret değildir. Vatan her sabah doğan güneştir. İlkbaharda açan çiçektir vatan. O var olsun diye her gün giden canlardır. Vatan bize cennet, küffara cehennem misalidir. Kalpte bayrak aşkını ve millet aşkını hissetmektir. Her rüzgarda dalgalanan, şehit kanlarının rengine bürünmüş olan o şanlı bayrağımızın özgürce dalgalandığı yerdir.

Milletsiz bir bayrak, bayraksız bir millet olmaz. Bayrağımız uçan bir kuşun kanadı gibi olmadıktan sonra, göğün mavisine karışmadıktan sonra, dökülen kanlarla rengi koyulaşmadıktan sonra millet olsak ne olur? Şükür ki biz "Allahuekber" nidalarıyla savaşan ecdadımızın izinden giden bir milletiz. Bu bayrağı asla indirtmeyeceğiz. Her şeyin başı imandır, inançtır. İnanan bu milleti, tüm cihan bir araya gelse yıkamayacaktır.

NİDA MELEK KÖSE









ESKİ GEBZE

Bizim mayamız köylerde yoğrulmuş.

Hayat bizi şehirlere savurmuş .

O şehirler ki küçücük kasabadan koca şehirlere dönmüş.

İşte bu küçük kasaba iken. Koca bir şehre dönüşen Gebze.

40’lar 60 larda dedemin babamın Gebze si.

Yazı yerinde gülücük önünde harman dövülür dü.

Çatal belle bağ bellenir kuyulardan su çekilir çamaşır elle yıkanırdı.

Çakaldere beylik’bağı devletin merasıdır.

Eskihisar darıca zeytin bağları sıralanır. Dilovası hereke fabrikalar yeni kurulur. Tavşancıl da üzüm kiraz küfürlerle doludur. Şekerpınar akse eşek yükü sebzeyle pazarı doldurur.

Çayırova ziraat çiftliğine gidenler hayran olur.

Şişe cam fabrikası tam dibine kurulur. Gebze hiç kimse anlamadan koca bir şehir olur.

Her şehirden bir hane şimdi oldu hepsi koca koca mahalle.

Diyarbakır Tokat’tan Karadeniz Sivas’tan Kastamonu boludan. Geliyorum Ankara’dan İstanbul’a varacağım çekilin yoldan. İstanbul’a gidemezsin Gebze'ye selam durmadan.

Ümran YAVAŞ TEPECİK









BÖREK

Goca Manavların

Bulgurlu börek tarifi.

Malzemeler

Bir su bardağı bulgur

iki yufka hazır

bir baş soğan

bir tatlı kaşığı salça

nane pulbiber karabiber

kekik tuz sıvı yağ.

Yapılışı bulguru yıkayıp üzerine kaynar su dökerek bir saat kadar dinlensin bulgur.

Soğanı sarartın salçasını baharatını koyup. Bulgurun üzerine döküp güzelce karıştırın.

Açma ya da hazır yufkayı masanın üzerine serin üzerine bulguru serperek üstüne diğer yufkayı serin onada bulgur serpin ve güzelce dürüp tepsiye koyuyorsunuz bir tepsi hazır mükemmel bir bulgurlu börek yalnız evde açma yufka daha da güzel lezzetli hoş olur afiyet olsun.

Ümran YAVAŞ TEPECİK