KÜLTÜR VE SANAT:
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Kültür Festivalinde Ender Balkır Konseri

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali 26 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. 11 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan festival olumsuz hava koşulları dolayısıyla ertelenmişti. 26 Haziran Pazar günü belediye açık otoparkında saat 18.30 da başlayacak festivalde, Kırşehirliler Derneği, Yozgatlılar Derneği, Çankırılılar Derneği ve Tokatlılar Derneği adına yöresel sanatçılar sahne alacak. Ersan Demir, Emre Ayaydın, Sami Yalçın ve Orhan Koçyiğit yöresel eserlerle kulakların pasını silecek.

Kültür Festivalinde Ender Balkır Konseri

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:08

 

İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali’nde saatler 20.30’u gösterdiğinde sahneye çıkacak olan Ender Balkır, Serpil Sarı, Fikret Dolu ve Yıldırım Gömleksiz birbirinden güzel eserlerini Çayırova’lılar için söyleyecek.

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