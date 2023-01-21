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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kültür ve sanat bu merkezde yaşayacak

Seka Kültür Havzası çerçevesinde Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve sanat bu merkezde yaşayacak

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:45

  Seka Kültür Havzası çerçevesinde Bilim Merkezi yanında bulunan Taşlı Değirmen’in Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevrilmesi işi bağlamında başlayan çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuna tanıtımını yaptığı merkez, restorasyonun ardından Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak. 
  2 bin 200 metrekarelik alana sahip Seka Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu çerçevesinde kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmayacak. Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olacak merkez, ‘sanat müzesi’ görevi görecek. Döşeme içine gizlenen ray sistemlerin kullanılacağı merkezde yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek. Merkezde kafeterya ve Kocaeli mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı mutfak atölyesi de yer alacak. 
  Yapı, Kocaeli’ne özgü çeşitli atölyeler, eğitim derslikleri, hediyelik eşya satış dükkanı, sergi mekanı ve ilişkili depo alanları, kafeterya ve peyzaj düzenlemesi ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınan projeleri, özgün plan şeması ve cephe kimliğinin korunması, fonksiyon, estetik ve sağlamlık ilkeleri doğrultusunda işlenecek. Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası yerleşkesinin bir parçası olan Taşlı Değirmen yapısı Seka Kültür Havzası projesi çerçevesinde Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevriliyor. Proje çerçevesinde betonarme yapının sonradan yapılmış ek kırımları ve tuğla sökümleri tamamlandı. Aynı şekilde sıva raspaları, bodrum kat korozyon tamiri ve sandviç panel çatı kaplaması imalatı tamamlandı. Çelik çatı güçlendirme amaçlı çelik takviye montajı ve epoksi boya imalatları biten çalışmalar çerçevesinde demir doğrama ve yağmur oluklarının boya raspası ve yeniden boya imalatları tamamlandı. Betonarme bina güçlendirme perde ve kolonları biterken betonarme bina korozyon tamiri devam ediyor. Aksesuar imalatları devam eden projede çatı alüminyum ışıklık profil montajı devam ediyor. Elektrik tesisat tavalarının montajına ise başlandı. 
                                   


İHA
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