Kültür ve Sanatla Yükselen Bir Köye Yolculuk

"Kültür ve Sanatla Yükselen Bir Köy: ESKİHİSAR", bu küçük yerleşim yerini her konuda mercek altına alan kapsamlı bir belgesel olarak dikkat çekiyor.

Marmara Bölgesi sahilinde güzelliğinden hiç bir şey kaybetmemiş bir yer düşünün… Masmavi deniziyle ışıl ışıl parlayan, yemyeşil çam ve selvi ağaçları ile bezenmiş, kuş cıvıltılarının eksik olmadığı huzur verici bir yer… İşte burası Eskihisar’dır. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bu küçük yerleşim yeri, büyük bir tarihi bünyesinde barındırır! Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman da bunu fark etmiş olacak ki Eskihisar için kapsamlı bir belgesel hazırlamış.





Bu belgeselde Sahile vuran dalga sesinin eşliğinde, ahşap mimarinin en güzel örneklerini görürken bir yandan da tarihte ufak yolculuklara çıkıyoruz. Roma’yı dize getiren Kartacalı Komutan Hannibal’ın Eskihisar’daki son anlarına da şahit oluyoruz; ülkemizde müzeciliğin kurucusu, dünyaca ünlü ressam Osman Hamdi Bey’e ilham veren sokakları da arşınlıyoruz. Ama bununla kalmıyoruz tabii ki! Osmanlı devletinin miladı Palekanon Zaferi’nin şahidi olan 3 bin yıllık kaleden, Eskihisar’ın müstesna güzelliğe sahip tabii koylarını, doğal güzelliklerini ve temiz sahillerini seyre dalıyoruz. Belgeseli bitirdiğimizde tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı bu huzur dolu yerin, bizi davet ettiğini tam kalbimizde hissediyoruz. (UĞUR TATAR)



