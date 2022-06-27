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Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kuruçeşme’de ve Taşköprü’de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi

Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi

27 Haziran 2022 Pazartesi 16:34


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’de ve Taşköprü’de düzenlenen yaz şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Her şeyin düşünülerek organize edildiği şenlikte çocuklar ve aileler yazın gelişini kutladı. 


YAZIN GELİŞİ 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kuruçeşme Kulübü, Kuruçeşmeliler Derneği, Körfez Gençlik Merkezi, Kocaeli Yerel Kültür Platformu, Körfez Muhtarlar Derneği, Derince Muhtarlar Derneği ve Körfez Eğitime Destek Platformu ile yaz şenliği düzenledi. Çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için alana birçok şişme oyun grupları kuruldu. 


ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Alana çocuklarını getiren aileler için de ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda gönüllerince eğlenirken ailelerde kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara şenlik boyunca çay ve pide ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi. 


PALYACO VE SİHİR OYUNLARI

Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek, oyunlar oynadı.  Daha sonrasında MapHoytag halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Programın devamında sihirbaz Erkan Obüs sahne aldı. Sihirbaz Obüs, ateş oyunları, çeşitli gösteriler ve sihir numaraları ile çocukları şaşırtmayı başardı. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.


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