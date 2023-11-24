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Macar Gazeteciler Thököly İmre'ye Hayran Kaldı

Kocaeli'ye gelen Macar gazeteciler, Büyükşehir’in Türk-Macar dostluğunu geliştirmek için hayata geçirdiği Thököly İmre Anı Evi’ne konuk oldu.

Macar Gazeteciler Thököly İmre'ye Hayran Kaldı

24 Kasım 2023 Cuma 10:06

 Macar Milli Kahramanı Thököly İmre adına eski SEKA Kağıt Fabrikasına ait lojman içerisinde yapılan anı evi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Macaristan Kültür Bakanlığının birlikte yaptıkları protokol çalışmasıyla hizmete açılmıştı. 
 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Devleti arasında var olan ilişkileri pekiştirmek, Türk ve Macar halkları arasındaki dostluk duygularını güçlendirmek amacıyla açılan 200 metrekarelik anı evinde Thököly İmre dönemine ait gravürler, anı paraları, sikkeler, belgeler, dönemin savaş aletleri ve yağlı boya tabloların röprodüksiyonlarından oluşan 96 eser sergileniyor. 
 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye’ye getirilen Macar gazeteciler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Thököly İmre Anı Evi’ni ziyaret etti. Müze gezisi esnasında Macar basın mensuplarına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü eşlik etti. Ziyaret sonrasında Macar gazetecilere Türk kahvesi ve İzmit pişmaniyesi ikram edildi. Son olarak Thököly İmre Anı Evi açık sergi alanında bulunan ve 1908 tarihinde Thököly İmre anısına yaptırılan mezar anıtının önünde toplu halde fotoğraf çekildi.  
                               


İHA
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