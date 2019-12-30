Mehmet Akif Gebze'de anıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi ve Kocaeli Kadın Şair Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) tarafından Şehr-i Şiir Meclisi'nin 7. programı olarak tertip edilen şiir meclisinde Şair Mehmet Akif' Ersoy anıldı.

İstiklal Marşımızı bize armağan eden, milletimizin en ağır sınavını verdiği Kurtuluş Savaşında yazıları ve şiirleriyle milletimize yön veren, fikir, edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, vefatının sene-yi devriyesinde Gebze Gençlik Merkezi Has Oda'da düzenlenen programla anıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hacer Alioğlu, Mehmet Akif'in Milli mücadele yıllarında Kastamonu'da kaldığı ve Nasrullah camisinde önemli bir vaaz verdiğini şu dörtlükle aktardı.

"Dinleyin Nasrullah neler anlatır

Coşkusuyla dört bir yanı inletir

İstiklâl Marşının sesin dinletir





Bir Mehmet Akif'in bin vaaz'ında..."

MUSA YAŞAROĞLU MEHMET AKİF"İ ANLATTI

TDED Gebze Şube başkanı Musa Yaşaroğlu'nun Hakk'ın Sesi Mehmet Akif adlı konuşmasında istiklal şairimizin Milli Mücadele döneminde yaşadıkları ve çektiği sıkıntıları, vatana olan bağlılığına dikkat çekildi. Akif'in hayatına dair kıssalar ve katılımcılardan şiir okuduğu programa Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu(KOŞYAZ) başkanı Hacer Alioğlu Yakuti, yönetim kurulu Merve Kadıoğlu, Zeynep Çınar, Yasemin Acet, Zeynep Keskin, Ümran Yavaş Tepecik, Sebahat Atilla ile Gebze'nin tanınan tarihçi-yazarları Rıdvan Şükür, Recep Kankal, Kent-Ka Azize Uluderya, Merve Baş ve çok sayıda misafir katıldı.

BEĞENİ ALDI

Sinema oyuncusu ve Müzisyen Ekrem Cincil'in bağlamasıyla kendi yorumuyla söylediği türküler dinleyenlerin beğenisini aldı. Programın tertip edildiği Has Oda'da konuşan Gençlik Merkezi müdürü Köksal Turan Mehmet Akif'in millet ve vatan sevdasının ne kadar hassas olduğuna ve mukaddesata olan bağlılığına da deyindi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze şubesinin bu yıl ki kapanış programını gerçekleştirildiğini belirten Yaşaroğlu, günün anlam ve önemine binen katılımcıların her birine Mehmet Akif'in bir şiirini hediye ettiklerini belirttiler.