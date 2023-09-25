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Milli Eğitim bu başarıyı ödüllendirdi

2 gözünü 12 yıl önce kaybeden 59 yaşındaki fabrika çalışanı şiir kitabı yayınlayarak fiziki engelin engel olmadığını gösterdi. Erdem kâğıdın üzerine toplu iğnelerle işleyerek şiirini A4’e yazdığını daha sonra yakınlarını vasıtasıyla dijital ortama aktararak bu işi başardığını ifade etti.

Milli Eğitim bu başarıyı ödüllendirdi

25 Eylül 2023 Pazartesi 09:50

 Gebze  Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden 2 gözü görmeyen 59 yaşındaki Turgut Erdem çıkardığı şiir kitabıyla fiziki engellin hiçbir işe engel olmadığını gösterdi. Erdem’in yayınladığı kitabın okullarda, kütüphanelerde şiir ve edebiyat severlerle buluşması Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün plaket verilmesini sağladı.


AMELİYATTAN SONRA GÖZLERİ KAPANDI

Erdem çalıştığı boya fabrikasında çalışırken iş kaynaklı rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu.   2 gözü görmeyen Erdem   “görme kaybı yaşadıktan sonra gönül dünyasının açıldığını ve bundan dolayı şiir yazmaya başladığını ve kitabını yazdığını” ifade etti. Erdem iki gözünü kaybettikten sonra yaşamının zorlaştığını ancak azmiyle bu zorlukları aştığını ifade etti: “Görme kaybına uğradım. Görme kaybına uğradıktan sonra daha da hislerim güçlendi.”

Eğitim durumunun lise mezunu olduğunu dile getiren Erdem görmemenin hiçbir şeyi göremeyeceği anlamına gelmediğini bu durumu da “Lise edebiyat bölümü mezunu olduğum için daha önce çalıştığım şirkette de şiirler yazıp dergilere verirdim. Şiir yazmaya başladım. Gönül Gözünden şiirler.  Bakmak görmek demek değildir. Bakmak bir tür görme şeklidir.  Bakılan görülen durum değerlendirilir. Sonuç olumluysa gördüm demektir.” Sözleriyle dile getirdi.


“KAĞIDIN ÜZERİNE İĞENELER DİZEREK ŞİİRİ YAZDIM”

Gözleri görmediği halde nasıl kitap yazdığını anlatan Erdem bu zorlu süreci Önce bir top A4 kâğıdı aldım.  Kâğıdın üzerine toplu iğneler dizdim.  Tespihle yazdım. Hece ölçümü yaptım bunlarla. Eşimle dostumla bilgisayara geçirerek güncelleştiriyoruz, kitap haline getiriyoruz.” İfadeleriyle dile getirdi.  İkinci kitabını çıkarmaya hazırlandığını bu yeni kitabını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına yetiştirmeye çalıştığını ileri süren Erdem “1200 ile 1500 arası şiire eş değerdir, gönül gözünden yazdığım şiirler.  Gönül Gözünden adlı şiir kitabımı çıkardım.  Bir kitabım da önümüzdeki ay çıkacak nasip olursa, diğer şiir kitabım da Allah kısmet ederse Cumhuriyetimizin 100. Yılında onu da yayınlayacağım.” Şeklinde konuştu.

“ CUMHURBAŞKANIMIZ ENGELLİLERİ BAŞINA TAC ETMİŞ”

Kitabının yayınlanmasından sonra olumlu tepkiler aldığını hatta çıkardığı kitabı bağışladığını “Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağış yaptım. Ardahan’a Hanak’a Milli Eğitim Müdürlükleri’ne oradan dağıttılar. 200 tane de oraya gönderdim.”  İfadeleriyle dile getirdi. Erdem karşılaştığı zorlukları ise “Gönül Gözü isimli şiir kitabımı 22 04. 2022 yılında yayınlandı.  Tabi ki problemlerle karşılaşmamak mümkün değil.  Çünkü yazdığım şiiri nereyi eksik yazdım diye ezberimde tutmadığım sürece o beni çok huzursuz ediyor.  Mahallenin çocuklarına evdeki eşime, komşularımıza filan onun eksiklerini o şekilde telafi edebiliyorum.  Zorluklar da bunlar oluyor.” Şeklinde dile getirdi. Gözleri görememenin kesinlikle insan için bir eksik olmadığını savunan Erdem engellilere her zaman desteğini sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istediğini “Ben bakmanın görmek olduğuna inanmıyorum. İnsanın hayatta her şey başına gelebilir. Özgüvenini kaybetmemek lazım.  Rabbime hamd olsun. Böyle güzel bir ülkede yaşıyoruz. Buradan sayın cumhurbaşkanıma saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanım gerçekten engellileri bir simit tepsisine doldurmuş başının üzerine taç etmiş. Ben de bir engelli olarak cumhurbaşkanımla görüşmek istiyorum. Gönül Gözünden yazmış olduğum anlamlı şiirleri ona okumak istiyorum ve engelleri benim gözümden anlatmak istiyorum.” İfadeleriyle dile getirdi. Erdem bundan sonra da yeni kitaplarını yayınlayacağını sözlerine ekledi. (ÜMİT ÜLKER)

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