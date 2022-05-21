Oğuzhan Koç Kocaeli'de konser verecek

Körfez Belediyesi’nin gençlik festivali çerçevesinde bir hafta boyunca süren etkinlikler, yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti. Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, kent konseyi başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Yerel sanatçıların sahne aldığı ve sevilen türküleri seslendirdiği konserde gençler bol bol halay çekti, çiftetelli oynadı. Başkan Şener Söğüt de gençlerle birlikte sahneye çıktı ve oyun oynadı. Gençlerle birlikte eğlenen Başkan Söğüt, “Pandemi dolayısıyla bir araya gelemiyorduk. Bugün gördük ki eğlenmeyi özlemişiz. Yaz aylarında bu etkinlikleri arttıracağız. Hem sevilen sanatçılarla sizleri buluşturacağız hem de yerel sanatçılarımıza da destek olmak adına belirli aralıklarla sahil bölgelerimizde etkinlikler yaparak sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlayacağız. Bu yaz aylarında önemli sanatçıları Körfezlilerle buluşturacağız. 48. Altın Kiraz Festivalimizi 10-12 Haziran tarihleri arasında yapacağız. Hazırlıklarımız tamamlanıyor. Müjdesini verebilirim ki 10 Haziran’da Oğuzhan Koç sizlerle olacak. 12 Haziran’da da tüm başpehlivanların katılacağı Taşköprü Yağlı Güreşleri’ni yapacağız” dedi.