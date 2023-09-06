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Osmanlı’nın tarihi dokusu bu müzede yaşatılacak

Kartepe Belediyesi tarafından, Osmanlı İmparatorluğunun tarihi dokusu ve manevi iklimini yaşatmak amacıyla inşa edilen, Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nin açılışına sayılı günler kaldı.

Osmanlı'nın tarihi dokusu bu müzede yaşatılacak

06 Eylül 2023 Çarşamba 12:03

Derbent Mahallesi Hikmetiye Meydanı’nda yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hizmete hazır hale gelen Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi Cuma günü saat 14.30’da düzenlenecek törenle açılacak.

Osmanlı Padişahlarından Sultan II.Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Cami’nin de tanıtımına katkı sağlayacak müze ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Müzede Osmanlı’da; ata sporları, silahlar, sofra, para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergilenecek. Müze bahçesinde yapılan tematik kazı alanı ise ziyaretçileri yeni deneyimler kazandıracak. Öte yandan yapı ilçesinin ilk müzesi olacak.





İHA
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