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Radyo-yu Hümayun Denizli’de büyük beğeni topladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları performanslarıyla izleyenleri mest etti

Radyo-yu Hümayun Denizli'de büyük beğeni topladı

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:09


Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, Radyo-yu Hümayun adlı oyunla tiyatro severlerle buluştu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunda Kocaeli Şehir Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Oyuna Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Samet Başer katılım sağladı.


“FESTİVALİN EN İYİ OYUNU”

Özlem Lale’nin kaleme aldığı Radyo-yu Hümayun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahneye taşındı. Kocaeli’de seyirciden tam not alan oyun, bu kez de Denizli’de seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Festival boyunca izledikleri en iyi oyunun Radyo-yu Hümayun olduğunu dile getiren izleyici, oyunun başından sonuna kadar keyifli anlar yaşadı. Oyunun sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut tarafından Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’ya tüm ekip adına plaket takdim edildi. 


OYUNUN KONUSU

Hayri ve Hayrunnisa, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul’da babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser ile mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal alır.


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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzRADYO-YU HÜMAYUNDENIZLI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
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