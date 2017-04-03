Roma Döneminin Mezarları Kocaeli'de Bulundu!

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Zanburkan:

- "Lahit sayısı şu anda 5 oldu. İstanbul yönüne doğru 2 lahit daha bulundu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İSU Genel Müdürlüğü inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezar sayısı 5'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün Serdar Mahallesi'ndeki İSU Genel Müdürlüğü binası alanında inşaat için başlatılan temel kazıları sırasında 3 lahit mezara rastlanılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Söz konusu alanda arkeolojik çalışmalara başlayan Müze Müdürlüğü görevlileri, 2 lahit mezara daha ulaştı.

Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu tahmin edilen mezarlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından müzeye taşınacak.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Lahit sayısı şu anda 5 oldu. İstanbul yönüne doğru 2 lahit daha bulundu. Lahitlerde yapılan ilk incelemelere göre, aralarında çocuk mezarları da var. Diğer mezarlardan boyut olarak daha küçük. Alanda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'ndeki İSU Genel Müdürlüğü binası alanında inşaat için başlatılan temel kazıları sırasında dün 3 lahit mezar bulunmuştu.