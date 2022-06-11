Sahilde Oğuzhan Koç fırtınası! Şarkıları ile büyüledi

48. Altın Kiraz Festivali kapsamında Yarımca Sahili’nde muhteşem bir konser veren Oğuzhan Koç, dinleyenleri coşturdu. Binlerce Körfezli, Koç ile birlikte sevilen şarkıları seslendirdi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali muhteşem görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ve gösteriler sonrasında eğlencenin adresi Yarımca Sahiliydi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen konsere; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce kişi katıldı.