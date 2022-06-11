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Sahilde Oğuzhan Koç fırtınası! Şarkıları ile büyüledi

48. Altın Kiraz Festivali kapsamında Yarımca Sahili’nde muhteşem bir konser veren Oğuzhan Koç, dinleyenleri coşturdu. Binlerce Körfezli, Koç ile birlikte sevilen şarkıları seslendirdi

Sahilde Oğuzhan Koç fırtınası! Şarkıları ile büyüledi

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:48

 Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali muhteşem görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ve gösteriler sonrasında eğlencenin adresi Yarımca Sahiliydi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen konsere; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce kişi katıldı.


ŞARKILARI İLE BÜYÜLEDİ
Seyircilerin coşkulu bekleyişi ve telefon ışıklarını yakması ile birlikte sahneye çıkan Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Oğuzhan Koç, zaman zaman seyircilerle birlikte şarkılarını söylerken, sürpriz de yapıldı bir seyirci sahneye çıkarak evlenme teklifinde bulundu.
SÖĞÜT: “DAHA SIK BULUŞACAĞIZ”
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konsere katılarak kısa bir konuşma yaptı. Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Başkan Söğüt, “Körfezli gençlerimizin coşkusu bizleri de mutlu etti. Pandemi dolayısıyla fazla bir araya gelememiştik. Sizler de bu tür organizasyonları özlemişsiniz. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz” dedi.
HAVAİ FİŞEK BÜYÜLEDİ
Başkan Şener Söğüt konuşmasının ardından Oğuzhan Koç’a çiçek ve Körfez’in tarihi figürlerinin yer aldığı plaket takdim etti. Oğuzhan Koç ise daha sonra sevilen şarkılarını alandaki binlerce genç ile birlikte söylemeye devam etti. Konser sonrasında ise sahilde muhteşem bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.


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