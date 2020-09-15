Kurtuluş Savaşı, tarihimizin dönüm noktası olan ve Viyana bozgununun 238 yıl sonra durdurulduğu 22 gün ve 22 gece süren tarihe en uzun meydan savaşlarından birisi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı sorusuna çok farklı cevaplar alıyoruz. Bu önemli zaferin yapıldığı Ankara'nın yanı başında Polatlı ve Haymana bölgesinden geçen, binlerce şehidimize mezar olan Sakarya Nehri boylarına kaç kez gidip ziyaret ederek Fatiha okuduk?

Sakarya Savaşı'nda şehit olan gazeteci ve yazar kimliği ile tanınan yakın köylüm Binbaşı Hüseyin Avni ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Hüsetin Avni,

Doksan üç Harbinde Giresun'un Espiye ilçesi Kurugeriş Köyü'nde dünyaya geldi. Balkan Birinci Dünya Harbi, Kafkas Harbi, Sarıkamış savaşlarına katılan kop dağları ve Harşid'i Ruslara geçirmeyen 47 gönüllü Giresun alayı ile Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sevaştı.Haymana Mangal Dağı'nda şehit olan 'Trabzon Türk mü laz mı?' kitabının yazarı binbaşı hüseyin Avni Alparslan ile ilgi Trabzonlu ünlü tarihçi İsmail Hacı Fettahoğlu çok önemli araştırmalar yaptı, 18 yıl önce kitap yazdı. 15 yıl önce İstanbul Giresun Dernekler Birliği, İstanbul'da Hüseyin Avni paneli düzenleyerek çalışmalar başlattı.



Milliparklar Genel Müdürlüğü iki yıl önce Hmana'da Binbaşı Hüseyin Avni'nin mezarını buldu ve Mangal Dağı'na anıt yaptı.