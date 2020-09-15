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Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı?

Kurtuluş Savaşı, tarihimizin dönüm noktası olan ve Viyana bozgununun 238 yıl sonra durdurulduğu 22 gün ve 22 gece süren tarihe en uzun meydan savaşlarından birisi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı sorusuna çok farklı cevaplar alıyoruz. Bu önemli zaferin yapıldığı Ankara'nın yanı başında Polatlı ve Haymana bölgesinden geçen, binlerce şehidimize mezar olan Sakarya Nehri boylarına kaç kez gidip ziyaret ederek Fatiha okuduk?

Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı?

15 Eylül 2020 Salı 09:57

Sakarya Savaşı'nda şehit olan gazeteci ve yazar  kimliği ile tanınan yakın köylüm Binbaşı Hüseyin Avni ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Hüsetin Avni,
Doksan üç Harbinde Giresun'un Espiye ilçesi Kurugeriş Köyü'nde  dünyaya geldi. Balkan Birinci Dünya Harbi, Kafkas  Harbi, Sarıkamış savaşlarına katılan kop dağları ve Harşid'i Ruslara geçirmeyen 47 gönüllü Giresun alayı ile  Kurtuluş  Savaşı'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sevaştı.Haymana Mangal Dağı'nda şehit olan 'Trabzon  Türk mü  laz mı?'  kitabının yazarı  binbaşı hüseyin Avni Alparslan ile ilgi Trabzonlu ünlü tarihçi İsmail Hacı Fettahoğlu çok önemli araştırmalar yaptı, 18 yıl önce kitap yazdı. 15 yıl önce İstanbul  Giresun  Dernekler Birliği, İstanbul'da  Hüseyin Avni paneli düzenleyerek çalışmalar başlattı.

Milliparklar Genel Müdürlüğü  iki yıl önce  Hmana'da Binbaşı Hüseyin Avni'nin mezarını buldu ve Mangal Dağı'na anıt yaptı. 
Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Giresun Platformu ile Haymana'da hatıra ormanlığı kurdu. Başta subaylar olmak üzere binlerce gönüllü askerin şehit olduğu Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı ve Haymana'daki şehitlikler ziyaretçilerini bekliyor. Yaz aylarında deniz ve sahillere giden tatilcilerimiz, Sakarya Savaşı şehitlerini ziyaret etmeli. 

Hüseyin Avni ile ilgili  açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu beyin, Gebze Belediyesi'nden örnek alarak Giresun'a  Şehit Binbaşı Hüseyin Avni ve Sakarya Şehitleri Parkı yapmasını istiyorum. (İsmail Kahraman)

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