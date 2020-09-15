Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı?

Sakarya Savaşı'nda şehit olan gazeteci ve yazar kimliği ile tanınan yakın köylüm Binbaşı Hüseyin Avni ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Hüsetin Avni,
Doksan üç Harbinde Giresun'un Espiye ilçesi Kurugeriş Köyü'nde dünyaya geldi. Balkan Birinci Dünya Harbi, Kafkas Harbi, Sarıkamış savaşlarına katılan kop dağları ve Harşid'i Ruslara geçirmeyen 47 gönüllü Giresun alayı ile Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sevaştı.Haymana Mangal Dağı'nda şehit olan 'Trabzon Türk mü laz mı?' kitabının yazarı binbaşı hüseyin Avni Alparslan ile ilgi Trabzonlu ünlü tarihçi İsmail Hacı Fettahoğlu çok önemli araştırmalar yaptı, 18 yıl önce kitap yazdı. 15 yıl önce İstanbul Giresun Dernekler Birliği, İstanbul'da Hüseyin Avni paneli düzenleyerek çalışmalar başlattı.
Milliparklar Genel Müdürlüğü iki yıl önce Hmana'da Binbaşı Hüseyin Avni'nin mezarını buldu ve Mangal Dağı'na anıt yaptı.
Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Giresun Platformu ile Haymana'da hatıra ormanlığı kurdu. Başta subaylar olmak üzere binlerce gönüllü askerin şehit olduğu Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı ve Haymana'daki şehitlikler ziyaretçilerini bekliyor. Yaz aylarında deniz ve sahillere giden tatilcilerimiz, Sakarya Savaşı şehitlerini ziyaret etmeli.
Hüseyin Avni ile ilgili açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu beyin, Gebze Belediyesi'nden örnek alarak Giresun'a Şehit Binbaşı Hüseyin Avni ve Sakarya Şehitleri Parkı yapmasını istiyorum. (İsmail Kahraman)