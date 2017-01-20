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Sezen Aksu’dan Yeni Albüm!

Sözü ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan Aksu’nun ‘Biraz Pop, Biraz Sezen’ isimli albümü bugün dijital olarak satışa sunuldu. 16 şarkının yer aldığı albümde Aksu’nun müziğinde ve kişisel dünyasında geldiği noktayı dinleyicilere aktarmak istediği belirtilirken, albümün yarın dağıtıma çıkması bekleniyor.

Sezen Aksu'dan Yeni Albüm!

20 Ocak 2017 Cuma 15:20

Albümde yer alan şarkıların isimleri ise şöyle: ‘Baba Evi,’ ‘Ben Kedim Yatağım,’ ‘Benim Karanlık Yanım,’ ‘Biraz Pop Biraz Sezen,’ ‘Canımsın Sen,’ ‘Ey Benim Çocukluğum,’ ‘Göç,’ ‘Günaydın Memur Bey,’ ‘Hakkımda Konuşmuşsun,’ ‘Hu Hu,’ ‘İhanetten Geri Kalan,’ ‘İsyancı,’ ‘Koca Kıçlı,’ ‘Kördügüm,’ ‘Köz,’ ‘Manifesto’ ve ‘Üflede Söneyim.’

‘Ayrım ve aynılığım demlendiği bir albüm’

Aksu ise albümünü şu sözlerle yorumladı: “Söylediğim şarkılar, popüler hale geldiler belki ama her zaman bir yönüyle kişisel oldular. Bu açıdan yaptığım müzik, pop kategorisinde sayılamaz tam olarak. Aslında hep iç içe ve biraz ayrı durdu bu iki ifade şekli birbirinden. Bu albüm de galiba bu ayrım ve aynılığın demlendiği bir albüm oldu.”

Selvi GEÇAL

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